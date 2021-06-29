Україна била шведів на Євро, але пропустила

Після першого тайму команда Андрія Шевченка тримає нічию в матчі 1/8 фіналу чемпіонату континенту

Збірна України перегравала шведів в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В першому таймі наша команда використала один з трьох моментів, які створила. Нагодою скористався Олександр Зінченко, котрий спіймав м’яч на льоту після переведення з правого флангу. Воротар спробував відвести загрозу, але не зміг врятувати команду.

Шведи відігралися перед свистком на перерву. Форсберга залишили самотнім перед штрафним майданчиком і він зрівняв рахунок.

ЄВРО-2020. Україна - Швеція. Онлайн-трансляція історичної події. Зінченко забиває!