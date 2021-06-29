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    Україна била шведів на Євро, але пропустила

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    Україна била шведів на Євро, але пропустила
    Фото з відкритих джерел

    Після першого тайму команда Андрія Шевченка тримає нічию в матчі 1/8 фіналу чемпіонату континенту

    Збірна України перегравала шведів в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В першому таймі наша команда використала один з трьох моментів, які створила. Нагодою скористався Олександр Зінченко, котрий спіймав м’яч на льоту після переведення з правого флангу. Воротар спробував відвести загрозу, але не зміг врятувати команду.

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    Шведи відігралися перед свистком на перерву. Форсберга залишили самотнім перед штрафним майданчиком і він зрівняв рахунок.

    ЄВРО-2020. Україна - Швеція. Онлайн-трансляція історичної події. Зінченко забиває!

    Теги: Збірна України Україна Олександр Зінченко
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    Україна била шведів на Євро, але пропустила