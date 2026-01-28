Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу

На попередній першості українська команда не зуміла вийти з групи та потрапити на Олімпійські Ігри-2024

«Синьо-жовті» мають шанси на вихід з групи

26 січня 2026 року у Лондоні, у приміщенні хмарочоса The Shard, відбулася офіційна процедура жеребкування командного Чемпіонату світу з настільного тенісу. Про це повідомляє «Главком»

Проведення турніру у столиці Великої Британії є символічним, оскільки він приурочений до сторіччя з дати першої світової першості та є найбільшим в історії за кількістю учасників. Завдяки вдалому виступу на континентальній першості-2025 до складу турніру потрапила й Україна, яка виступить лише у жіночій частині змагань.

Процедуру визначення груп проводили президент Міжнародної федерації настільного тенісу Петра Сьорлінг та президент Table Tennis England Джилл Паркер за участі функціонерів UK Sport та World Table Tennis. Турнір 2026 року стане восьмим випадком, коли Англія приймає світову першість з настільного тенісу.

Жіноча збірна України за підсумками жеребкування увійшла до шостої групи. Опонентами українських спортсменок на цій стадії стануть національні команди Індії, Уганди та Руанди. Змагання для нашої збірної розпочнуться в межах етапу Stage 1b, який триватиме з 28 квітня по 1 травня на майданчику Copper Box Arena. На цьому етапі 56 жіночих команд змагатимуться за право посісти одне з 24 вільних місць у головній сітці турніру.

Паралельно вісім найсильніших сіяних збірних проведуть матчі етапу Stage 1a на OVO Arena Wembley 2-3 травня. Подальший шлях усіх учасників залежатиме від їхніх результатів у групах, оскільки саме вони визначать позиції команд у жеребкуванні етапу Stage 2, де боротьба триватиме на виліт.

Лідер світового настільного тенісу – збірна Китаю – очолила перші групи в обох розрядах. Жіноча команда Китаю, яка 23 рази виборювала кубок, зустрінеться в групі 1 зі збірними Румунії, Китайського Тайбею та Республіки Корея. У чоловічому розряді Китай, володар золота останніх 11 чемпіонатів, зіграє з Англією, Швецією та Кореєю. Жіноча збірна Англії як господарка турніру потрапила до групи 2, де її суперницями будуть Японія, Німеччина та Франція. У чоловічій групі 2 срібні призери минулого ЧС, французи, змагатимуться з командами Японії, Німеччини та Китайського Тайбею.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи.