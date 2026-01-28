Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
На попередній першості українська команда не зуміла вийти з групи та потрапити на Олімпійські Ігри-2024
фото: ITTF

«Синьо-жовті» мають шанси на вихід з групи

26 січня 2026 року у Лондоні, у приміщенні хмарочоса The Shard, відбулася офіційна процедура жеребкування командного Чемпіонату світу з настільного тенісу. Про це повідомляє «Главком»

Проведення турніру у столиці Великої Британії є символічним, оскільки він приурочений до сторіччя з дати першої світової першості та є найбільшим в історії за кількістю учасників. Завдяки вдалому виступу на континентальній першості-2025 до складу турніру потрапила й Україна, яка виступить лише у жіночій частині змагань.

Процедуру визначення груп проводили президент Міжнародної федерації настільного тенісу Петра Сьорлінг та президент Table Tennis England Джилл Паркер за участі функціонерів UK Sport та World Table Tennis. Турнір 2026 року стане восьмим випадком, коли Англія приймає світову першість з настільного тенісу.

Жіноча збірна України за підсумками жеребкування увійшла до шостої групи. Опонентами українських спортсменок на цій стадії стануть національні команди Індії, Уганди та Руанди. Змагання для нашої збірної розпочнуться в межах етапу Stage 1b, який триватиме з 28 квітня по 1 травня на майданчику Copper Box Arena. На цьому етапі 56 жіночих команд змагатимуться за право посісти одне з 24 вільних місць у головній сітці турніру.

Паралельно вісім найсильніших сіяних збірних проведуть матчі етапу Stage 1a на OVO Arena Wembley 2-3 травня. Подальший шлях усіх учасників залежатиме від їхніх результатів у групах, оскільки саме вони визначать позиції команд у жеребкуванні етапу Stage 2, де боротьба триватиме на виліт.

Лідер світового настільного тенісу – збірна Китаю – очолила перші групи в обох розрядах. Жіноча команда Китаю, яка 23 рази виборювала кубок, зустрінеться в групі 1 зі збірними Румунії, Китайського Тайбею та Республіки Корея. У чоловічому розряді Китай, володар золота останніх 11 чемпіонатів, зіграє з Англією, Швецією та Кореєю. Жіноча збірна Англії як господарка турніру потрапила до групи 2, де її суперницями будуть Японія, Німеччина та Франція. У чоловічій групі 2 срібні призери минулого ЧС, французи, змагатимуться з командами Японії, Німеччини та Китайського Тайбею. 

Нагадаємо, що жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи

Теги: жеребкування настільний теніс чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулого року представники України Ziferblat по журі отримав 8 балів від Азербайджану, 6 – від Грузії, 4 – від Вірменії та Ізраїлю
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
8 сiчня, 20:42
Минулого року Україна змагалася у першому півфіналі
Україна вже сьогодні дізнається свій півфінал на Євробаченні-2026
12 сiчня, 20:31
У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16
Україна повторила долю Польщі у 2025 році, так само поступившись у півфінальній стадії Фіналу
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
16 сiчня, 21:27
Тома Портес розкритикував Дональда Трампа
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
21 сiчня, 13:44
На попередній світовій першості Бангладеш увійшов до вісімки найсильніших
Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
24 сiчня, 18:08

Новини

Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua