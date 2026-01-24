Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
На попередній світовій першості Бангладеш увійшов до вісімки найсильніших
фото: ANI PHOTO

Міжнародна рада крикету відхилила аргументи країни щодо участі у світовій першості 

Міжнародна рада крикету офіційно виключила збірну Бангладеш зі складу учасників майбутнього Чемпіонату світу T20 2026 року через відмову грати в Індії. Про це повідомляє «Главком»

Це радикальне рішення було оприлюднене в суботу, 24 січня 2026 року, після того, як Рада крикету Бангладешу проігнорувала фінальний 24-годинний ультиматум від керівного органу світового крикету. Конфлікт, який назрівав протягом останніх тижнів, ґрунтується на категоричній відмові бангладеського боку відправляти свою національну команду на територію Індії – співорганізатора турніру. Представники бангладеської сторони мотивували свою позицію серйозними побоюваннями за безпеку гравців, посилаючись на погіршення політичних відносин між країнами, проте ICC відхилила ці аргументи як недостатньо обґрунтовані для зміни формату проведення змагань.

Дипломатична криза у південноазійському крикеті загострилася після низки інцидентів, серед яких ключовим стало усунення бангладеського гравця Мустафізура Рахмана з індійської Прем'єр-ліги. У відповідь на це Бангладеш заборонив трансляції IPL на своїй території та виставив вимогу перенести свої матчі ЧС-2026 до нейтральної Шрі-Ланки. Хоча для збірної Пакистану на цьому ж турнірі було дозволено ігри на нейтральному полі, для Бангладешу ICC відмовилася створювати подібний прецедент, наполягаючи на тому, що в Індії забезпечено найвищий рівень захисту для всіх атлетів. Коли термін ультиматуму вичерпався, ICC діяла згідно зі своїм статутом, запросивши Шотландію як найвищу за рейтингом команду серед тих, що не пройшли кваліфікацію. Тепер шотландці посядуть місце бангладешців у групі С, де їхніми суперниками стануть Англія, Вест-Індія, Непал та Італія.

Для Бангладешу це рішення має значні негативні наслідки, адже T20 є олімпійським видом крикету та дебютує на Олімпіаді-2028. Проте Рада Бангладешу не збирається припиняти боротьбу. Керівництво вже подало петицію до незалежного Комітету з вирішення спорів та готує позов до Спортивного арбітражного суду у Швейцарії. Бангладеські чиновники стверджують, що ICC порушила принципи рівності, не надавши їм таких же умов, як Пакистану.

Нагадаємо, що ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію. Представники організації висловили полегшення через те, що їхня країна не володіє стратегічними ресурсами, які могли б зацікавити адміністрацію Дональда Трампа.

Теги: крикет спорт чемпіонат світу Бангладеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
4 сiчня, 07:51
Ольга Лепська (крайня праворуч) показала чудовий результат на турнірі у Німеччині
18-річна Лепська здобула бронзу міжнародного турніру з кульової стрільби
Вчора, 12:50
Тома Портес розкритикував Дональда Трампа
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
21 сiчня, 13:44
бодибілдер Арліндо де Соуза з Бразилії робив собі небезпечні ін'єкції в руки
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
21 сiчня, 10:36
Українські борці здобули золоті нагороди у всіх вагових категоріях
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
19 сiчня, 17:53
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі
Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії
13 сiчня, 20:06
У російських стрибунів з трампліна не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
13 сiчня, 16:17
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39

Новини

Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю
Стало відомо, чи братимуть росіяни участь у церемонії відкриття Олімпіади-2026
Стало відомо, чи братимуть росіяни участь у церемонії відкриття Олімпіади-2026
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче через суд повернутися на змагання
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче через суд повернутися на змагання
Гравець збірної України відзначився шедевральним голом у чемпіонаті Туреччини (відео)
Гравець збірної України відзначився шедевральним голом у чемпіонаті Туреччини (відео)
Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань
Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua