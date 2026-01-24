Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету

Міжнародна рада крикету відхилила аргументи країни щодо участі у світовій першості

Міжнародна рада крикету офіційно виключила збірну Бангладеш зі складу учасників майбутнього Чемпіонату світу T20 2026 року через відмову грати в Індії. Про це повідомляє «Главком».

Це радикальне рішення було оприлюднене в суботу, 24 січня 2026 року, після того, як Рада крикету Бангладешу проігнорувала фінальний 24-годинний ультиматум від керівного органу світового крикету. Конфлікт, який назрівав протягом останніх тижнів, ґрунтується на категоричній відмові бангладеського боку відправляти свою національну команду на територію Індії – співорганізатора турніру. Представники бангладеської сторони мотивували свою позицію серйозними побоюваннями за безпеку гравців, посилаючись на погіршення політичних відносин між країнами, проте ICC відхилила ці аргументи як недостатньо обґрунтовані для зміни формату проведення змагань.

Дипломатична криза у південноазійському крикеті загострилася після низки інцидентів, серед яких ключовим стало усунення бангладеського гравця Мустафізура Рахмана з індійської Прем'єр-ліги. У відповідь на це Бангладеш заборонив трансляції IPL на своїй території та виставив вимогу перенести свої матчі ЧС-2026 до нейтральної Шрі-Ланки. Хоча для збірної Пакистану на цьому ж турнірі було дозволено ігри на нейтральному полі, для Бангладешу ICC відмовилася створювати подібний прецедент, наполягаючи на тому, що в Індії забезпечено найвищий рівень захисту для всіх атлетів. Коли термін ультиматуму вичерпався, ICC діяла згідно зі своїм статутом, запросивши Шотландію як найвищу за рейтингом команду серед тих, що не пройшли кваліфікацію. Тепер шотландці посядуть місце бангладешців у групі С, де їхніми суперниками стануть Англія, Вест-Індія, Непал та Італія.

Для Бангладешу це рішення має значні негативні наслідки, адже T20 є олімпійським видом крикету та дебютує на Олімпіаді-2028. Проте Рада Бангладешу не збирається припиняти боротьбу. Керівництво вже подало петицію до незалежного Комітету з вирішення спорів та готує позов до Спортивного арбітражного суду у Швейцарії. Бангладеські чиновники стверджують, що ICC порушила принципи рівності, не надавши їм таких же умов, як Пакистану.

