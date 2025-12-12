Україна дізналася суперників у відборі Євро-2027 із футзалу серед жінок

Волею жереба українки опинилися у групі 4 еліт-раунду

Сьогодні, 12 грудня, відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу серед жінок, який пройде в березні 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

12 команд розпочнуть боротьбу з основного раунду, 11, серед яких і Україна, – з елітного. Шість збірних потраплять у фінальний турнір з елітного раунду, ще одну путівку розіграють у стикових матчах.

У підсумку волею жереба українки опинилися у групі 4 еліт-раунду, де їхніми суперниками стали збірні Польщі, Бельгії та краща команда групи В основного раунду.

Євро-2027 із футзалу серед жінок. Основний раунд

Група A: Чехія, Білорусь, Норвегія, Казахстан.

Група B: Боснія і Герцеговина, Сербія, Англія, Литва.

Група C: Словенія, Франція, Північна Ірландія, Латвія.

Євро-2027 із футзалу серед жінок. Елітний раунд

Група 1: Португалія, Фінляндія, Нідерланди, одна з двох кращих команд, що посядуть другі місця в основному раунді (2 за порядковим номером).

Група 2: Угорщина, Швеція, Словаччина, краща команда групи С основного раунду.

Група 3: Іспанія, Італія, краща команда групи А основного раунду, одна з двох кращих команд, що посядуть другі місця в основному раунді (1 за порядковим номером).

Група 4: Україна, Польща, Бельгія, краща команда групи В основного раунду.

Господарем Євро-2027 буде Хорватія, яка отримає пряму перепустку до фінальної частини. Сама фінальна частина пройде в Осієку, на багатофункціональному стадіоні «Арена Градськи Врт».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3