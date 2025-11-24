Головна Спорт Новини
Українські футзалісти з порушеннями зору здобули золото чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна посідає перше місце у світовому рейтингу IBSA

У матчі за золото Україна обіграла Англію

Українські футзалісти з порушеннями зору стали першими на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях фінальної частини чемпіонату світу в турецькій Анталії взяли участь дві кращі команди Європи – Україна та Англія, краща команда Азії – Туреччина та краща команда східної Азії та Океанії – Японія.

Результати ігор попереднього етапу:

  • Україна – Англія 2:2.
  • Україна – Туреччина 2:1
  • Україна – Японія 2:1

У матчі за золото Україна обіграла Англію з рахунком 3:2. Переможний м’яч забив Вадим Швець. У поєдинку за бронзу збірна Туреччини виграла у команди Японії – 4:0.

Кращим гравцем чемпіонату світу став українець Роберт Тремба.

Склад команди України: Антон Гуменюк (голкіпер), Роман Скотніков (голкіпер), Олександр Гетманов, Антон Гавриленко, Іван Гуц, Роман Васильєв, Вадим Швець, Ілля Лубашев, Артем Счасний, Юрій Надточій, Олексій Заволовий, Роберт Тремба, Богдан, Олег Аврамов.

Україна посідає перше місце у світовому рейтингу IBSA.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

