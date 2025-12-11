Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з футзалу проведе дві товариські гри проти чинних чемпіонів Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з футзалу проведе дві товариські гри проти чинних чемпіонів Європи
Збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026

Спаринги України з Португалією пройдуть 19 та 21 грудня

Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти чинних чемпіонів Європи – португальців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Спаринги з командою, яка лідирує в рейтингу збірних УЄФА, пройдуть 19-го та 21 грудня в місті Тавіра на арені імені Едуарду Мансінью. Початок обох поєдинків – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026.

Євро-2026 із футзалу. Груповий раунд

  • Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.
  • Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.
  • Група С: Словенія, Білорусь, Іспанія, Бельгія.
  • Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.      

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. 

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жеребкування основного та елітного раундів Євро-2027 відбудеться 12 грудня
Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу
4 грудня, 17:13
Минулого року команді з Києва не вдалося вийти до елітраунду
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів
25 листопада, 22:15
У лавах збірної перебувають і досвідчені гравчині, і молоді футзалістки
В Ужгороді розпочався збір жіночої збірної України з футзалу
24 листопада, 11:56
Україна посідає перше місце у світовому рейтингу IBSA
Українські футзалісти з порушеннями зору здобули золото чемпіонату світу
24 листопада, 11:16
Наші футзальні команди досягли історичного успіху на міжнародній арені
Історичний успіх. Збірні України здобули срібло чемпіонату світу з футзалу серед учнів
20 листопада, 13:33
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію
13 листопада, 13:02

Новини

Збірна України з футзалу проведе дві товариські гри проти чинних чемпіонів Європи
Збірна України з футзалу проведе дві товариські гри проти чинних чемпіонів Європи
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
Підсумок матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня
Підсумок матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну
На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко
На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко
Прихильник Путіна Овечкін прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026
Прихильник Путіна Овечкін прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua