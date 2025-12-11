Збірна України з футзалу проведе дві товариські гри проти чинних чемпіонів Європи

Спаринги України з Португалією пройдуть 19 та 21 грудня

Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти чинних чемпіонів Європи – португальців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Спаринги з командою, яка лідирує в рейтингу збірних УЄФА, пройдуть 19-го та 21 грудня в місті Тавіра на арені імені Едуарду Мансінью. Початок обох поєдинків – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026.

Євро-2026 із футзалу. Груповий раунд

Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.

Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.

Група С: Словенія, Білорусь, Іспанія, Бельгія.

Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3