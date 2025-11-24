В Ужгороді розпочався збір жіночої збірної України з футзалу

У лавах збірної перебувають і досвідчені гравчині, і молоді футзалістки

Україна готується до двох товариських матчів проти Норвегії

В Ужгороді розпочався навчально-тренувальний збір жіночої збірної України з футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перед початком НТЗ відбулася організаційна нарада, під час якої президент АФУ Сергій Владико представив команді нового наставника – Олександра Золотухіна.

Зараз у розташуванні збірної тренуються 18 гравчинь: Наталія Митрофанська, Софія та Дарʼя Ковшик, Дарина Ткаченко, Ксенія Гриценко, Юлія Форсюк, Ганна Шульга, Олександра Скибіна, Ксенія Бурлаченко, Анастасія Терех, Оксана Шевчук, Ганна Каверзіна, Анастасія Калягіна, Олена Коваленко, Софія Рубан, Маргарита Юрасова, Вероніка Кириченко й Руслана Дячук.

Команда адаптується до вимог нового тренерського штабу та готується до двох товариських матчів проти Норвегії, які пройдуть 6-го та 7 грудня в Крістіансунні.

«Познайомилися з дівчатами та провели перші тренування. Зараз у лавах збірної перебувають і досвідчені гравчині, і молоді футзалістки, які вперше потрапили до національної команди», – розповів прес-службі АФУ про початок зборів Олександр Золотухін.

