Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу

Кваліфікація жіночого Євро-2027 із футзалу складатиметься з трьох етапів

УЄФА оприлюднив формат і календар кваліфікації та фінальної частини чемпіонату Європи з футзалу серед жінок, який пройде в березні 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Жіночий чемпіонат Європи з футзалу пройде за новим форматом. У фінальному турнірі візьмуть участь вісім команд, а не чотири, як раніше. Проходитимуть змагання раз на чотири роки.

Кваліфікація жіночого Євро-2027 із футзалу складатиметься з трьох етапів: основного раунду, елітного раунду та стикових матчів. Господарем фінальної частини буде Хорватія, яка отримає туди пряму перепустку. Фінальний турнір пройде в Осієку на багатофункціональному стадіоні «Арена Градськи Врт».

Жеребкування основного та елітного раундів відбудеться 12 грудня. Частина команд розпочне боротьбу з основного раунду, частина – з елітного. Розподіл залежить від кількості учасників та рейтингу УЄФА для жіночих футзальних збірних. Шість збірних потраплять у фінальний турнір з елітного раунду, ще одну путівку розіграють у стикових матчах.

Формат жіночого Євро-2027 із футзалу

Кваліфікація

Основний раунд

Учасники зіграють у міні-турнірах на одній арені у групах по три чи чотири збірні. Переможці груп і, у разі необхідності, найкращі володарі других місць проб'ються до елітного раунду.

Елітний раунд

Переможці основного раунду складуть компанію збірним, які здобули прямі путівки до елітного раунду. Шістнадцять збірних буде розбито на чотири групи по чотири команди. Матчі у групах пройдуть у форматі міні-турнірів на одній арені. Чотири переможці груп та два найкращі володарі других місць отримають путівки до фінального турніру. Два володарі других місць, що залишилися, зіграють у стикових матчах.

Стикові матчі

Останній учасник фінального турніру визначиться у двох стикових матчах. Володар другого місця з найгіршими показниками в елітному раунді перший стиковий матч проведе вдома.

Фінальний турнір

Хорватія та сім збірних, які потрапили до фінального турніру через кваліфікацію, будуть розбиті на дві групи по чотири команди. По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до півфіналу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3