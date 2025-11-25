Головна Спорт Новини
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів
Минулого року команді з Києва не вдалося вийти до елітраунду
фото: офіційний сайт ФК «ХІТ»

Українська команда мала шанси на сенсацію 

Чемпіон України з футзалу «Хіт» успішно розпочав виступи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, зігравши внічию 2:2 проти іспанської «Пальми». Про це повідомляє «Главком»

У першому матчі протистояння для української команди з переможцями минулорічного розіграшу турніру було номінально домашнім та проходив в угорському Беретьйоуйфалу. Першими відкрили рахунок на 6-й хвилині зусиллями Чаруто. Проте кияни швидко відігралися: на 10-й хвилині Артур Подлюк зрівняв рахунок, добивши м'яч після сейву голкіпера «Пальми» від удару Ігоря Чернявського. Невдовзі, на 16-й хвилині, вже сам Ігор Чернявський вивів «ХІТ» уперед, забивши потужним ударом у «дев'ятку».

Іспанській команді вдалося зрівняти рахунок лише на 37-й хвилині завдяки пенальті, призначеному за фол Андрія Мельника. Удар реалізував Фабінью, зафіксувавши остаточний рахунок 2:2.

Матч-відповідь між командами відбудеться 5 грудня на полі іспанської «Пальми». Переможець цього протистояння у чвертьфіналі зустрінеться або з косоварською «Приштиною», або з латвійською «Ригою».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

