Україна назвала склад на командну естафету із санного спорту на Олімпіаді у Кореї

Ці змаганнях саночників відбудуться у четвер, 15 лютого

Естафетою завершуються змагання у представників санного спорту на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Незважаючи на те, що лише вдруге розіграють медалі у цьому виді програми на найголовніших стартах чотириріччя, він полюбився як спортсменам, так і глядачам за свою непередбачуваність та емоційність. Як інформує офіційний сайт



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Антон Дукач

Ці змаганнях саночників відбудуться у четвер, 15 лютого

Естафетою завершуються змагання у представників санного спорту на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Незважаючи на те, що лише вдруге розіграють медалі у цьому виді програми на найголовніших стартах чотириріччя, він полюбився як спортсменам, так і глядачам за свою непередбачуваність та емоційність.

Як інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України, за рішенням тренерського складу українська команда виступить у такому складі:

Антон Дукач, Олена Шхумова (обидва одномісні сані), Олександр Оболончик і Роман Захарків (двомісні сані).

Змагання розпочнуться у четвер, 15 лютого, о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Оболончик і Захарків стали 20-ми, останніми, у змаганнях двійок у середу.

Під час першого заїзду було допущено ряд помилок, які українці намагались виправити у другій спробі. Але чисто пройти трасу їм не вдалося й у наступному спуску.

За словами Романа й Олександра, вони виступи так, мабуть, через хвилювання.

«Хоча намагались зробити все добре. Звісно засмучені таким стартом. Стараємось у голові відкладати лише хороші заїзди, сподіваємось, що в естафеті все вийде, налаштовуємось на неї», - сказали спортсмени,

Знайомтесь з медальним заліком Олімпійських ігор 2018 року.