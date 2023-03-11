Україна показала найкращий результат сезону на Кубку світу з біатлону

На чотирьох українці використали чотири запасні патрони, показавши найкращу влучність стрільби

Українці з найкращою стрільбою фінішували п’ятими в естафеті

У шведському Естерсунді в рамках восьмого етапу Кубка світу відбулася чоловіча естафета.Збірна України, за яку виступили Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико та Антон Дудченко, посіла 5 місце, що є найкращим виступом в естафетах у цьому сезоні, повідомляє sport.ua.

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На чотирьох українці використали чотири запасні патрони, показавши найкращу влучність стрільби серед 22 команд, які взяли участь у гонці.

Виграла гонку збірна Норвегії, друге місце посіли французькі біатлоністи, а третіми до фінішу дісталися німці.

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Результати гонки:

Норвегія (0+7) 1:09:12,4 Франція (1+8) +22,5 Німеччина (1+10) +37,4 Швеція (0+10) +59,8 Україна (0+4) +1:17,2 Австрія (0+10) +1:34,2

Нагадаємо, Збірна України з біатлону вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на чемпіонаті світу. Найкращим результатом України стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті.