Україна показала найкращий результат сезону на Кубку світу з біатлону
Українці з найкращою стрільбою фінішували п’ятими в естафеті
У шведському Естерсунді в рамках восьмого етапу Кубка світу відбулася чоловіча естафета.Збірна України, за яку виступили Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико та Антон Дудченко, посіла 5 місце, що є найкращим виступом в естафетах у цьому сезоні, повідомляє sport.ua.
На чотирьох українці використали чотири запасні патрони, показавши найкращу влучність стрільби серед 22 команд, які взяли участь у гонці.
Виграла гонку збірна Норвегії, друге місце посіли французькі біатлоністи, а третіми до фінішу дісталися німці.
Результати гонки:
- Норвегія (0+7) 1:09:12,4
- Франція (1+8) +22,5
- Німеччина (1+10) +37,4
- Швеція (0+10) +59,8
- Україна (0+4) +1:17,2
- Австрія (0+10) +1:34,2
Нагадаємо, Збірна України з біатлону вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на чемпіонаті світу. Найкращим результатом України стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті.
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