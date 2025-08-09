Головна Спорт Новини
Україна посідає сьоме місце у медальному заліку Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна посідає сьоме місце у медальному заліку Всесвітніх ігор
Різван Талібов здобув золото Всесвітніх ігор

Україна продовжує перебувати в топ-10 медального заліку Всесвітніх ігор

Золото в карате та сьоме місце у медальному заліку – такий підсумок 9 серпня для збірної України на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Карате

  • Куміте, понад 84 кг, чоловіки: Ризван Талібов – золото;
  • Куміте, 75 кг, чоловіки: Андрій Заплітний вибув після кваліфікації;
  • Куміте, 75 кг, чоловіки: Валерій Чоботар вибув після кваліфікації.

Веслування на човнах «Дракон»

  • Збірна України з веслування на човнах «Дракон» гарантувала собі місце у чотирьох завтрашніх фіналах, завершивши всі попередні і півфінальні заїзди на других місцях: Д-8, 200 м, відкрита категорія; Д-10, 200 м, змішана категорія; Д-8, 500 м, відкрита категорія; Д-10, 500 м, змішана категорія.
  • Фінал Д-8, 2000 м, відкрита категорія, 4 місце.

Воднолижний спорт

  • Софія Соколова з третім результатом у своїй групі подолала півфінальний бар'єр у дисципліні вейксерф-скім і змагатиметься у фіналі 10 серпня. Володимир Чуба вибув після 1/2 фіналу.

Веслування на байдарках і каное

  • Коротка дистанція, кваліфікація: Максим Редько – 8 місце, завершив змагання.

Спортивна акробатика

  • Чоловіча пара Іван Горлач і Софроній Давиденко та жіноча група Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, (запасні) до фіналу не кваліфікувалися.

Стрибки на батуті

  • Стрибки на акробатичній доріжці, жінки, кваліфікація: Діана Денисова до фіналу не кваліфікувалася.

Танцювальний спорт

  • У програмі Стандарт Анна Лубʼянецька – Емануеле Канністраро завершили змагання на стадії півфіналу, Вероніка Мишко – Ерл Вільямсон вибули після 1/4 фіналу.

Таїландський бокс Муей Тай

  • 57 кг, чоловіки, 1/2 фіналу: Дмитро Шелесько змагатиметься у фіналі 10 серпня
  • 71 кг, чоловіки, 1/2 фіналу: Олександр Єфіменко змагатиметься за бронзу 10 серпня

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

