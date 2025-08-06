Збірна України з греко-римської боротьби перемогла на міжнародному турнірі в Польщі

Чемпіонами у своїх категоріях стали Парвіз Насібов (до 72 кг) та Микола Кучмій (до 130 кг)

Збірна України з греко-римської боротьби здобула перемогу на престижному міжнародному турнірі в Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Чемпіонами у своїх категоріях стали Парвіз Насібов (до 72 кг) та Микола Кучмій (до 130 кг). Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Руслан Абдієв (до 82 кг) – срібні призери. Бронзові нагороди здобули: Олександр Грушин (до 63 кг), Артур Політаєв (до 77 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг).

У підсумковому командному заліку збірна України посіла перше місце.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.