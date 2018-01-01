Україна потрапила в топ-20 медального заліку Олімпіади-2018, лідирує Норвегія

Збірна України обігнала олімпійських атлетів з Росії у медальному заліку

Золото Олександра Абраменко дозволило Україні відкрити рахунок своїх нагород на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Норвезькі лижники прогнозовано здобули перемогу в естафеті 4 по 10 кілометрів. Сімен Крюгер і Йоханнес Клебо стали дворазовим чемпіонами Пхьончхана, у Мартіна Йонсруд Сунбю і Дідрік Тенсета перше олімпійське золото в кар'єрі.



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Медалі Олімпійських ігор-2018

Збірна України обігнала олімпійських атлетів з Росії у медальному заліку

Золото Олександра Абраменко дозволило Україні відкрити рахунок своїх нагород на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Норвезькі лижники прогнозовано здобули перемогу в естафеті 4 по 10 кілометрів. Сімен Крюгер і Йоханнес Клебо стали дворазовим чемпіонами Пхьончхана, у Мартіна Йонсруд Сунбю і Дідрік Тенсета перше олімпійське золото в кар'єрі. Норвегія за рахунок перемог лижників і фристайліста Остейна Браат відібрала у Німеччині лідерство в медальному заліку.

Україна завдяки золотому успіху Абраменка увірвалася в топ-20. Також збврна України ділить 17-ту позицію з Польщею, в активі якої також одне золото.

Загалом медалі у Пхьончхані вже завоювали представники 26-ти країн з 92-команд-учасниць.

Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць

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