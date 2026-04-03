Футболіст збірної Боснії витратить 300 тисяч євро на святкування виходу на Мундіаль

Нападник балканської збірної і німецького «Штутгарта» виконає свою обіцянку після перемоги Боснії і Герцеговини над Італією

Ермедін Демірович зробив жест подяки фанатам за підтримку

Форвард німецького «Штутгарта» та збірної Боснії і Герцеговини Ермедін Демірович пригостить уболівальників пивом на домашньому стадіоні свого клубу на честь виходу національної збірної на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Ціна історичної перемоги

Боснія і Герцеговина створила справжню сенсацію в плейоф, вибивши чинних чемпіонів Європи – збірну Італії (1:1, перемога по пенальті). Після цього історичного успіху Демірович заявив, що він «людина слова» і готовий платити за рахунками. «Я сказав – і я зроблю. Напої за мій рахунок. Це буде дорого, але після такого досягнення я зроблю це з великою любов'ю», – цитують нападника медіа.

За попередніми оцінками, такий жест обійдеться гравцеві приблизно у 300 000 євро. Розрахунок простий: стадіон «Штутгарта» вміщує близько 60 000 глядачів, а середня ціна келиха пива в Німеччині становить трохи більше п'ять євро.

Святкування фанатів Боснії і Герцеговини

Перемога над Італією у плейоф спровокувала в Боснії та Герцеговині справжній вибух національного піднесення. Святкування розпочалося на стадіоні «Біліно Полє» в Зеніці, який вболівальники називають «Гніздом драконів». Щойно Есмір Байрактаревич забив вирішальний пенальті, арена поринула в хаос радості: фанати запалювали фаєри на трибунах, а небо над містом розквітло від феєрверків, які запускали з дахів прилеглих будинків.

Атмосфера в Зеніці була «електризованою» ще задовго до матчу. Вулиці міста заповнили тисячі прихильників у національних кольорах, а гурт Dubioza Kolektiv очолив імпровізований марш, співаючи хіт USA (з приспівом «Я з Боснії, візьміть мене в Америку»), що стало неофіційним гімном виходу на мундіаль, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Ті, хто не зміг потрапити на 10-тисячний стадіон, вщент заповнили фан-зони та кафе, перетворивши все місто на єдиний майданчик для святкування.

Кульмінація урочистостей перемістилася до Сараєва, де пізніше вночі збірну зустрічали близько 100 тисяч вболівальників. Для багатьох боснійців ця перемога стала не просто спортивним успіхом, а символом національної єдності та нагадуванням про історичний тріумф 12-річної давнини, коли команда вперше пробилася на Чемпіонат світу.

Нагадаємо, що боснійські футболісти відмовилися тиснути руки гравцям молодіжної збірної Ізраїлю.