Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футболіст збірної Боснії витратить 300 тисяч євро на святкування виходу на Мундіаль

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Нападник балканської збірної і німецького «Штутгарта» виконає свою обіцянку після перемоги Боснії і Герцеговини над Італією
фото: Imago

Ермедін Демірович зробив жест подяки фанатам за підтримку 

Форвард німецького «Штутгарта» та збірної Боснії і Герцеговини Ермедін Демірович пригостить уболівальників пивом на домашньому стадіоні свого клубу на честь виходу національної збірної на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Ціна історичної перемоги

Боснія і Герцеговина створила справжню сенсацію в плейоф, вибивши чинних чемпіонів Європи – збірну Італії (1:1, перемога по пенальті). Після цього історичного успіху Демірович заявив, що він «людина слова» і готовий платити за рахунками. «Я сказав – і я зроблю. Напої за мій рахунок. Це буде дорого, але після такого досягнення я зроблю це з великою любов'ю», – цитують нападника медіа.

За попередніми оцінками, такий жест обійдеться гравцеві приблизно у 300 000 євро. Розрахунок простий: стадіон «Штутгарта» вміщує близько 60 000 глядачів, а середня ціна келиха пива в Німеччині становить трохи більше п'ять євро. 

Святкування фанатів Боснії і Герцеговини

Перемога над Італією у плейоф спровокувала в Боснії та Герцеговині справжній вибух національного піднесення. Святкування розпочалося на стадіоні «Біліно Полє» в Зеніці, який вболівальники називають «Гніздом драконів». Щойно Есмір Байрактаревич забив вирішальний пенальті, арена поринула в хаос радості: фанати запалювали фаєри на трибунах, а небо над містом розквітло від феєрверків, які запускали з дахів прилеглих будинків.

Атмосфера в Зеніці була «електризованою» ще задовго до матчу. Вулиці міста заповнили тисячі прихильників у національних кольорах, а гурт Dubioza Kolektiv очолив імпровізований марш, співаючи хіт USA (з приспівом «Я з Боснії, візьміть мене в Америку»), що стало неофіційним гімном виходу на мундіаль, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Ті, хто не зміг потрапити на 10-тисячний стадіон, вщент заповнили фан-зони та кафе, перетворивши все місто на єдиний майданчик для святкування.

Кульмінація урочистостей перемістилася до Сараєва, де пізніше вночі збірну зустрічали близько 100 тисяч вболівальників. Для багатьох боснійців ця перемога стала не просто спортивним успіхом, а символом національної єдності та нагадуванням про історичний тріумф 12-річної давнини, коли команда вперше пробилася на Чемпіонат світу.

Нагадаємо, що боснійські футболісти відмовилися тиснути руки гравцям молодіжної збірної Ізраїлю

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Боснія і Герцеговина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни стали першим півфіналістом турніру
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
Плакат Кубка світу створили три митці
Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер
4 березня, 10:18
«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
Кріштіану Роналду не допоможе команді в прийдешніх поєдинках
Роналду покинув Саудівську Аравію на фоні війни на Близькому Сході
6 березня, 16:12
Парижани здобули впевнену перемогу вдома
«Челсі» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
17 березня, 14:20
Педру Нету (праворуч) відбувся переляком
УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм
17 березня, 10:58
Полтавки не змогли виїхати на матч Вищої ліги
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
24 березня, 14:29
«Інтер Маямі» після переходу Ліонеля Мессі став одним з найкращих клубів США
Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»
27 березня, 23:31
Стадіон «Україна» був домашнім для чернівчан торік
Лідер Першої ліги на півфінал Кубка України з «Динамо» обрав два стадіони
3 квiтня, 12:28

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua