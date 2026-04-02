Тренер жіночої збірної України прокоментував перемогу над Бельгією на Чемпіонаті світу з хокею

Аліпов: На цьому турнірі прохідних матчів нема

Головний тренер жіночої збірної України з хокею Євген Аліпов у коментарі для «Суспільне Спорт» прокоментував перемогу над Бельгією. Про це повідомляє «Главком».

Коментар Аліпова

Аліпов порівняв поєдинок проти Бельгії зі стартовою грою з Мексикою, відзначивши щільний опір суперниць в обох матчах. За його словами, переломним став третій період у матчі.

«З мексиканками це був такий перший матч, і там друга половина гри була тяжка. А тут з командою Бельгії від самого початку було видно, що ця команда дуже була налаштована на нас. Вона грала більше від оборони і на контратаках – було важко зламати цю оборону. Дуже важка гра, тільки в третьому періоді змогли переломити хід зустрічі. Завдяки нашій капітанці Валерії Манчак-Дженсен: вона забила гол, а потім в третьому періоді було зіткнення, і саме це зіткнення показало команді Бельгії, що ми кращі. І вони на цьому і зламалися», – заявив Аліпов.

Незважаючи на розгромну перемогу, наставник жіночої збірної України з хокею вважає, що перевага команди не була очевидною протягом усієї зустрічі. Матч відзначився жорсткою боротьбою та супроводжувався чисельними падіннями хокеїсток.

«Бельгія масивніша, сильніша, і їхня команда нам ні в швидкості, ні в боротьбі ні в чому не програвала. Була дуже рівна і дуже тяжка гра. У нас так само зараз лазарет – ми ще не знаємо, хто і як готовий чи не готовий [на наступну гру з Гонконгом]. Там у Марії Казєй проблеми із плечем. Будемо дивитись далі, що у кого там є і як», – заявив Аліпов.

Здобувши три перемоги у трьох матчах, Україна очолює турнірну таблицю групи. Попереду на «синьо-жовтих» чекає протистояння з командою Гонконгу, яка наразі також ще жодного разу не втрачала очки.

«Тут видно, що на цьому турнірі таких прохідних матчів нема, і кожна команда може виграти, може програти. Ми поки ці три гри виграли. Це дуже-дуже важливо», – підсумував Аліпов.

Наступний поєдинок підопічні Євгена Аліпова проведуть у п'ятницю, 3 квітня 2026 року, проти Гонконгу. Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі цьогорічної світової першості Україна перемогла Мексику.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Перший тур

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)