Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер жіночої збірної України прокоментував перемогу над Бельгією на Чемпіонаті світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Аліпов: На цьому турнірі прохідних матчів нема

Головний тренер жіночої збірної України з хокею Євген Аліпов у коментарі для «Суспільне Спорт» прокоментував перемогу над Бельгією. Про це повідомляє «Главком».

Коментар Аліпова

Аліпов порівняв поєдинок проти Бельгії зі стартовою грою з Мексикою, відзначивши щільний опір суперниць в обох матчах. За його словами, переломним став третій період у матчі.

«З мексиканками це був такий перший матч, і там друга половина гри була тяжка. А тут з командою Бельгії від самого початку було видно, що ця команда дуже була налаштована на нас. Вона грала більше від оборони і на контратаках – було важко зламати цю оборону. Дуже важка гра, тільки в третьому періоді змогли переломити хід зустрічі. Завдяки нашій капітанці Валерії Манчак-Дженсен: вона забила гол, а потім в третьому періоді було зіткнення, і саме це зіткнення показало команді Бельгії, що ми кращі. І вони на цьому і зламалися», – заявив Аліпов.

Незважаючи на розгромну перемогу, наставник жіночої збірної України з хокею вважає, що перевага команди не була очевидною протягом усієї зустрічі. Матч відзначився жорсткою боротьбою та супроводжувався чисельними падіннями хокеїсток.

«Бельгія масивніша, сильніша, і їхня команда нам ні в швидкості, ні в боротьбі ні в чому не програвала. Була дуже рівна і дуже тяжка гра. У нас так само зараз лазарет – ми ще не знаємо, хто і як готовий чи не готовий [на наступну гру з Гонконгом]. Там у Марії Казєй проблеми із плечем. Будемо дивитись далі, що у кого там є і як», – заявив Аліпов.

Здобувши три перемоги у трьох матчах, Україна очолює турнірну таблицю групи. Попереду на «синьо-жовтих» чекає протистояння з командою Гонконгу, яка наразі також ще жодного разу не втрачала очки.

«Тут видно, що на цьому турнірі таких прохідних матчів нема, і кожна команда може виграти, може програти. Ми поки ці три гри виграли. Це дуже-дуже важливо», – підсумував Аліпов.

Наступний поєдинок підопічні Євгена Аліпова проведуть у п'ятницю, 3 квітня 2026 року, проти Гонконгу. Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі цьогорічної світової першості Україна перемогла Мексику.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Перший тур

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

  • Шайби: 1:0 – Ліскович (Нестеренко, Кіпря), 01:42, 2:0 – Скороход, 19:59, 3:0 – Ведмеденко (Манчак, Кириченко, більш.), 28:56, 3:1 – Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 – Скороход (Нестеренко, Казєй), 41:08, 4:2 – Рохас Й. (Еонь), 59:04.
Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua