Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією
Ковляр є одним з найкращих скорерів серед усіх команд європейського відбору на світову першість
фото: Федерація баскетболу України

Гравець поділився з журналістами інформацією щодо своєї гри та фізичної форми

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, під час пресконференції після матчу Україна – Іспанія найкращий скорер нашої баскетбольної збірної у відборі на Чемпіонат світу 2027, розігрувальник Олександр Ковляр, поспілкувався з журналістами. На події також був присутній і «Главком»

Про своє ушкодження 

Ковляр виступав під час матчу з Іспанією з тейпом на плечі, а також додатково працював на тренуваннях, щоб відчути кидок. На питання «Главкома» щодо того, чи не заважало йому це грати сьогодні, плеймейкер відповів: «Травма мені ніяк не заважала. Я не звертаю на неї уваги, коли починаю грати в баскетбол, оскільки це мікротравма, яка завжди присутня в нашому спорті. Я фокусуюся на своїй грі та грі команди».

Про свою статистику у матчі

Олександр Ковляр набрав у грі проти Іспанії найбільше очок з усіх синьо-жовтих – 15 (2/4 двоочкових, 3/5 триочкових, 2/2 штрафних). Але у відповіді на питання «Главкома» щодо того, як він оцінює свою статистику в матчі, лідер збірної України сказав: «Я не буду зараз зважати на свій кидковий перфоманс, тому що ми маємо негативну різницю у кінці. Ми можемо в нашому спорті зважати на статистику, коли маємо позитивний результат на табло. І тоді можемо казати щось про це, але це не наш випадок сьогодні».

Про матч з Іспанією

«У першій половині була хороша гра, але треба забивати вільні кидки. Це особливо важливо проти суперника рівня Іспанії. Не можна помилятися при виконанні вільних кидків. Висловлюю велику повагу фанатам, які підтримували нас. Це багато означає для команди, незважаючи на гру в Латвії. Фанати давали чимало енергії. Їх було небагато, але підтримка важлива для команди», – відповів Ковляр на питання Федерації баскетболу України.

Про те, що іспанці вже вивчили стиль гри Ковляра

«Я чекав на це. Було зрозуміло з самого початку, що вони будуть грати у фізичний баскетбол, але я не не вважаю що вони грали якось дуже краще, чи набагато фізичніше, ніж ми. Тобто ми будемо готові до цього в наступній грі», – зазначив Ковляр. 

Читайте також:

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви. 

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

  • Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

