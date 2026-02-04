Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією

Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%

27 лютого 2026 року Україна зіграє з Іспанією в Ризі (Латвія), а 2 березня в – Ов'єдо (Іспанія)

Досвідчений форвард збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров поділився очікуваннями від майбутніх матчів проти збірної Іспанії, які відбудуться в рамках другого вікна кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

27 лютого 2026 року номінально домашній матч українська збірна зіграє в Ризі, Латвія, а 2 березня зіграє в іспанському місті Ов’єдо.

Коментар Боброва щодо гри з Іспанією

«Не важливо, який склад у них буде, вони завжди намагаються грати швидко, біжать. Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець цієї збірної викладатиметься на сто відсотків, граючи за національну команду. В минулому вікні за іспанців грали багато знайомих мені баскетболістів, з деякими із них я грав разом в одній команді. Вони дуже поважають збірну, ставляться до виступів за національну команду з найвищою повагою і до цього завжди додають високу якість гри.

Проти Іспанії не може бути легко нікому, тож я очікую, що вони намагатимуться тиснути на нас протягом усього матчу. Хочеться вірити, що ми до цього вікна будемо готові ще краще, бо, сподіваюся, приєднаються цього разу до команди Іссуф Санон та Віталій Зотов. Буде можливість дати трохи більше відпочинку Ковляру, щоб він зміг продемонструвати ще кращий баскетбол. В цілому, сподіваюся, будуть усі ключові гравці та лідери команди і ми підійдемо до цих матчів з іспанцями у максимально бойовому складі», – сказав Боброва.

Старт збірної України з баскетболу кваліфікації чемпіонату світу-2027

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)