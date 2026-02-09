Лень відзначився вдалою грою у чемпіонаті Іспанії з баскетболу
Лень допоміг «Реалу» перемогти «Гранаду»
Українські баскетболісти провели чергові матчі за свої клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Вдалий поєдинок Леня
Центровий Олексій Лень вийшов у старті «Реала» в переможному над «Гранадою» в чемпіонаті Іспанії – 94:79.
Лень відіграв 24 хвилини, набрав 12 очок (4/5 двоочкові, 4/6 штрафні), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 2 блок-шота при 1 фолі та 4 втратах.
Поєдинки інших легіонерів
У чемпіонаті Хорватії «Задар» переміг «Дубровник» 79:67. Іван Ткаченко провів на майданчику 19 хвилин, набрав 2 очка (1/1 двоочкові, 0/4 триочкові), зробив 3 підбирання, 1 блок при 4 фолах та 1 втраті.
У чемпіонаті Тайваню «Янкі Ярк» програли «Тайнаню ГоустХокс» 98:104. Артем Ковальов відіграв 24 хвилини, набрав 13 очок (2/3 двоочкові, 1/1 триочкові, 6/8 штрафні), зробив 8 підбирань при 1 фолі та 4 втратах.
p>Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
