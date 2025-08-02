Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У лідерів українського триатлону народився син

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У лідерів українського триатлону народився син
Воронцов та Кирик стали батьками в останній день липня

Хлопчик Марсель з'явився на світ 31 липня 2025 року

У лідерів українського триатлону Віталія Воронцова та Марини Кирик народився син. Про це повідомляє «Главком».

Хлопчик Марсель з'явився на світ 31 липня 2025 року.

Віталій Воронцов є багаторазовим чемпіоном України, переможцем та призером Кубка Європи серед юніорів. Також він учасник чемпіонатів світу та Європи, учасник Європейських ігор, учасник Всесвітніх Пляжних Ігор.

Марина Кирик – багаторазова призерка чемпіонатів та кубків України з триатлону, чемпіонка України з триатлону в естафетах мікс, учасниця кубків світу і Європи, Азії та Америки з триатлону.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт триатлон Віталій Воронцов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єлизавета Вознюк та Олександра Турчин здобули золото чемпіонату Європи
Україна здобула 14 нагород на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді
7 липня, 14:42
«Епіцентр-Подоляни» зіграє в Кубку виклику
Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках
8 липня, 17:54
Родніна: Забороняючи георгіївську стрічку спортсменів хочуть позбавити нашої історії
Скандальна депутатка Думи поскаржилася, що російських спортсменів позбавляють ідентичності
18 липня, 11:14
Усик знищив Дюбуа та зібрав усі пояси надважкої ваги
Усик нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу
20 липня, 00:44
За сумою двоборства (125 кг) Михалюк стала чемпіонкою Європи.
Важкоатлетка Михалюк здобула три нагороди юніорського чемпіонату Європи
23 липня, 14:44
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум
Депутатка Думи влаштувала істерику через відмову українки Харькової робити фото з російським військовим
24 липня, 15:39
Американець почав займатися боксом у в'язниці
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
28 липня, 20:40
У ривку юний українець переміг, встановивши новий рекорд Європи у цій вправі – 139 кг
Климкович встановив рекорд Європи на континентальній першості U17 з важкої атлетики
30 липня, 19:03
Андрію Папсту загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство
Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
31 липня, 14:43

Новини

У лідерів українського триатлону народився син
У лідерів українського триатлону народився син
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника
Поліція затримала олімпійську чемпіонку, яка напала на свого бойфренда
Поліція затримала олімпійську чемпіонку, яка напала на свого бойфренда
Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
Борчиня Петрів здобула бронзу чемпіонату світу U17
Борчиня Петрів здобула бронзу чемпіонату світу U17
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
13K
Винесли все. Що залишили після себе чиновники Вінницької обласної МСЕК після ліквідації (відео)
9384
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2366
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
1808
Путін відповів на ультиматум Трампа обстрілом Києва: реакція західної преси

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua