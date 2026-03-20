Домінація українок. Магучіх та Левченко здобули нагороди Чемпіонату світу у приміщенні

Левченко та Магучіх принесли Україні срібло і золото світової першості

Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло. Про це повідомляє «Главком».

Боротьба у фіналі

До планки на висоті 1,99 м обидві українські спортсменки виступали без помилок. Левченко з першої спроби підкорила 1,85 м, 1,89 м і 1,93 м.

Магучіх розпочала виступ із 1,93 м і також упевнено взяла цю висоту. На позначці 1,96 м Україна вже гарантувала собі щонайменше одну медаль – цю висоту подолали обидві українки, а також австралійка Нікола Оліслагерс і сербка Ангеліна Топич.

Магучіх взяла 2,01 м з першої спроби, що дозволило їй здобути золото. Левченко, Оліслагерс та Топич зупинилися на висоті 1,99 м та розділили між собою срібло

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):

1. Ярослава Магучіх – 2,01 м

2. Юлія Левченко – 1,99 м

2. Нікола Оліслагерс – 1,99 м

2. Ангеліна Топич – 1,99 м

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце