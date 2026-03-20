Домінація українок. Магучіх та Левченко здобули нагороди Чемпіонату світу у приміщенні
Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло. Про це повідомляє «Главком».
Боротьба у фіналі
До планки на висоті 1,99 м обидві українські спортсменки виступали без помилок. Левченко з першої спроби підкорила 1,85 м, 1,89 м і 1,93 м.
Магучіх розпочала виступ із 1,93 м і також упевнено взяла цю висоту. На позначці 1,96 м Україна вже гарантувала собі щонайменше одну медаль – цю висоту подолали обидві українки, а також австралійка Нікола Оліслагерс і сербка Ангеліна Топич.
Магучіх взяла 2,01 м з першої спроби, що дозволило їй здобути золото. Левченко, Оліслагерс та Топич зупинилися на висоті 1,99 м та розділили між собою срібло
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):
- 1. Ярослава Магучіх – 2,01 м
- 2. Юлія Левченко – 1,99 м
- 2. Нікола Оліслагерс – 1,99 м
- 2. Ангеліна Топич – 1,99 м
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
