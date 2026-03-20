Домінація українок. Магучіх та Левченко здобули нагороди Чемпіонату світу у приміщенні

Левченко та Магучіх емоційно відреагували на здобуття нагород

Левченко та Магучіх принесли Україні срібло і золото світової першості

Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло. Про це повідомляє «Главком».

Боротьба у фіналі

До планки на висоті 1,99 м обидві українські спортсменки виступали без помилок. Левченко з першої спроби підкорила 1,85 м, 1,89 м і 1,93 м.

Магучіх розпочала виступ із 1,93 м і також упевнено взяла цю висоту. На позначці 1,96 м Україна вже гарантувала собі щонайменше одну медаль – цю висоту подолали обидві українки, а також австралійка Нікола Оліслагерс і сербка Ангеліна Топич.

Магучіх взяла 2,01 м з першої спроби, що дозволило їй здобути золото. Левченко, Оліслагерс та Топич зупинилися на висоті 1,99 м та розділили між собою срібло

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):

  • 1. Ярослава Магучіх – 2,01 м
  • 2. Юлія Левченко – 1,99 м
  • 2. Нікола Оліслагерс – 1,99 м
  • 2. Ангеліна Топич – 1,99 м

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: Юлія Левченко Ярослава Магучіх легка атлетика стрибки у висоту

Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією
«Ліверпуль» втратив лідера команди на кілька тижнів
Домінація українок. Магучіх та Левченко здобули нагороди Чемпіонату світу у приміщенні
Чи виграє «Шахтар» Лігу конференцій? Прогноз суперкомп'ютера
Свьонтек перервала фантастичну серію перемог на старті турнірів
Міністр спорту РФ назвав перемоги російських паралімпійців маяком для окупантів

