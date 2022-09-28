Генсек Олімпійського комітету РФ втекла з країни

В Олімпійському комітеті «всі в шоці» від цієї новини

Генеральний секретар Олімпійського комітету Росії, п'ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Давидова покинула країну і не планує повертатися назад. Про це повідомила пресслужба російської федерації синхронного плавання.

Віце-президент федерації Ольга Бруснікіна, коментуючи від’їзд Давидової, заявила, що «всі в шоці» від цієї новини. Ні вона, ні представники Олімпійського комітету Росії не повідомили ніяких інших подробиць про виліт.

До відома, перша ракетка РФ, тенісистка Дар'я Касаткіна не виключила ймовірності того, що змінить громадянство через санкції щодо російського спорту.

З початку повномасштабного збройного вторгнення російських військ на територію України більшість міжнародних спортивних федерацій виключили російських спортсменів зі своїх змагань. Зокрема, Росія втратила право проводити світову першість із хокею.

Нагадаємо, російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях.

Також Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті.