Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

28-річний Ігор Радівілов везе з Мерсіна дві золотих і бронзову нагороду

У заключний змагальний день золото нашій команді приніс Ігор Радівілов

Українські гімнасти виграли три медалі в особистих фіналах чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який завершився у турецькому Мерсіні.

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов здобув золоту медаль в опорному стрибку (14,933), а на кільцях посів третє місце (14,766). Для 28-річного Радівілова це європейське золото – друге особисте в кар’єрі. В 2013-м він перемагав у вправах на кільцях.

Ігор Радівілов - із бронзою за вправу на кільцях

Ще одну нагороду Україні приніс Петро Пахнюк, який на брусах був другим (14,766), пропустивши вперед Ферхата Аріджана з Туреччини.

Петро Пахнюк додав до командного золота особисте срібло

Днем раніше в командному багатоборстві збірна України вперше в історії стала чемпіонкою Європи. Правда, треба враховувати, що змагання відбувалися без участі багатьох найсильніших країн (РФ, Великобританія, Італія, Німеччина, Швейцарія та ін), які не хотіли здійснювати перельоти в буремні часи пандемії.

У медальному заліку Україна поділила першість із Туреччиною – по два золота, одному сріблу і одній бронзі).

Нагадаємо. Що трохи раніше в Мерсіні завершили виступи юніори. Там українці здобули п’ять золотих, п’ять срібних і бронзову нагороду. З п’ятьма нагородами вищої проби і одним сріблом додому повертається черкащанин Ілля Ковтун.