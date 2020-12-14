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    Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

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    28-річний Ігор Радівілов везе з Мерсіна дві золотих і бронзову нагороду - Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
    28-річний Ігор Радівілов везе з Мерсіна дві золотих і бронзову нагороду
    Світлина - Фейсбук Ірини Надюк

    У заключний змагальний день золото нашій команді приніс Ігор Радівілов

    Українські гімнасти виграли три медалі в особистих фіналах чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який завершився у турецькому Мерсіні.

    Бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов здобув золоту медаль в опорному стрибку (14,933), а на кільцях посів третє місце (14,766). Для 28-річного Радівілова це європейське золото – друге особисте в кар’єрі. В 2013-м він перемагав у вправах на кільцях.

    Ігор Радівілов - із бронзою за вправу на кільцях
    Ігор Радівілов - із бронзою за вправу на кільцях

    Ще одну нагороду Україні приніс Петро Пахнюк, який на брусах був другим (14,766), пропустивши вперед Ферхата Аріджана з Туреччини.

    Петро Пахнюк додав до командного золота особисте срібло
    Петро Пахнюк додав до командного золота особисте срібло

    Днем раніше в командному багатоборстві збірна України вперше в історії стала чемпіонкою Європи. Правда, треба враховувати, що змагання відбувалися без участі багатьох найсильніших країн (РФ, Великобританія, Італія, Німеччина, Швейцарія та ін), які не хотіли здійснювати перельоти в буремні часи пандемії.

    У медальному заліку Україна поділила першість із Туреччиною – по два золота, одному сріблу і одній бронзі).

    Нагадаємо. Що трохи раніше в Мерсіні завершили виступи юніори. Там українці здобули п’ять золотих, п’ять срібних і бронзову нагороду. З п’ятьма нагородами вищої проби і одним сріблом додому повертається черкащанин Ілля Ковтун.

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    Теги: чемпіонат Європи Ігор Радівілов спортивна гімнастика Збірна України Петро Пахнюк Ферхат Аріджан
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