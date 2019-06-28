Дев'ять фіналів з 12-ти: українські гімнасти зробили заявку на медалі Євроігор



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Бруси - один з тих видів, у яких Олег Верняєв претендує на перемогу Фото з соцмереж

Крім зіркових Верняєва і Радівілова порадували й українські дівчата

За підсумками кваліфікації змагань зі спортивної гімнастики на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) українці забезпечили собі максимальну кількість місць у фіналах багатоборства серед чоловіків і жінок, а також будуть представлені у семи із десяти фіналів в окремих видах.

Найліпше виглядає олімпійський чемпіон Олег Верняєв. І то за умови, що він ще не до кінця подолав наслідки травми плеча, через яку пропустив майже півроку. Олег отримав найвищий бал за вправу на коні (15,133), з шостим результатом (14,733) кваліфікувався у фінал у вправах на брусах. Та головне, що буде Верняєв у фіналі багатоборства. Він показав восьмий результат із сумою 81,632, тоді як у пареможця кваліфікації Давида Бєлявського із РФ результат 86,499.

Також виступить у фіналі багатоборства киянин Петро Пахнюк. Він кваліфікувався 11-м із сумою 80,497. Також Петро виступить у фіналі вільних вправ. Він показав третій результат (14,433). Вище були лише фін Еміль Соравуо (14,600) і білорус Єгор Шарамков (14,466).

В обох своїх коронних видах пробився до фіналів бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов. В опорному стрибку він з оцінкою 14,950 був найкращим, а на кільцях показав другий результат (14,700) після француза Саміра Айт Саїда (14,833).



Дві українки буде й у фіналі жіночого багатоборства. Причому потрапили туди Анастасія Бачинська і Діана Варинська з четвертим і п'ятим результатами - 53,065 і 52,833. Виграла кваліфікацію росіянка Ангеліна Мельникова з сумою 54,266.

Крім того, Бачинська буде у фіналі вільних вправ. Туди вона кваліфікувалася з другим результом - 13,066. Ліпше виступила лише румунка Деніса Ґолґота - 13,133.

Варинська буде представлена у фіналі вправи на колоді. Туди вона пробилася з п'ятим результатом - 12,933.

Не пощастило з українок лише Анастасії Радівіловій. Та й то в окремих видах вона показала результат, достойний бути у фіналі, але не пройшла через обмеження по квотах від однієї країни. Особливо прикро Анастасії має бути за вільні вправи. Радівілова показала четвертий загальний результат (12,966), але оскільки Бачинська мала ліпшу оцінку, то єдиною представницею України у вісімці буде вона.

Таким чином, з 12-ти фіналів зі спортивної гімнастики українців не буде лише у трьох - на поперечині серед чоловіків, а також на різновисоких брусах і в опорному стрибку серед жінок.

Фінали багатоборства розпочнуться у суботу, 29 червня, починаючи з 14:00. Фінали окремих видів відбудуться у заключний день других Європейських ігор, у неділю.