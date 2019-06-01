Україна програла, мабуть, ключовий матч «Золотої Євроліги-2019» з волейболу



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Тепер, щоб посісти перше місце в групі, тренер Уґіс Крастіньш, капітан Олег Плотницький і збірна України не мають права на помилку Фото із соцмереж

Наша команда грала у Мінську занадто просто

Чоловіча збірна України з волейболу програла другий поспіль поєдинок «Золотої Євроліги-2019».

Після драматичної поразки три дні тому від чехів сьогодні підопічні Уґіса Крастіньша програли в Мінську лідерам групи С білорусам.

Білорусь - Україна - 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24)

Білорусь: Олексій Кураш (3), Куклинський (19), Бусел (9), Міскевич (8), Андрій Радзюк (21), В'ячеслав Шмат (6); Аплевич (ліберо), Шкредов, Бабкевич, Цюшкевич. Тренер - Віктор Бекша

Україна: Максим Дрозд (5), Володимир Ковальчук (1), Олег Плотницький (17), Юрій Семенюк (9), Володимир Тевкун (17), Ян Єрещенко (19); Денис Фомін (ліберо), Горден Брова (ліберо), Владислав Діденко, Ілля Ковальов. Тренер - Уґіс Крастіньш

1 червня. Мінськ. «Чижовка-Арена». 1 100 глядачів

У цілому українці мало чим поступалися суперникам. Можливо, лише якістю передачі. Розігруючий Володимир Ковальчук пасував якось зовсім неакуратно, або змушуючи наших нападників під час атаки викручуватися, або підставляючи їх під організований білоруський блок. Крім того, наша команда зіпсувала значно більше подач - 21 проти 10-ти.

Таким чином, білоруси зміцнили своє лідерство в групі С «Золотої Євроліги-2019». У них максимальний доробок - дев'ять очок. Україна з чотирма пунктами залишається другою. Але сьогодні свій матч третього туру ще повинні провести збірні Чехії і Фінляндії. Після двох поєдинків у чехів була одна перемога, а їхні суперники мали в пасиві дві поразки.

У четвертому турі, 8 червня в палаці спорту «Юність» у Запоріжжі українці приймуть вдома фінів.