Боротьба за спадок художника Івана Марчука. Двоє екснардепів уже пересварилися

Валерій Карпунцов порадив Михайлу Апостолу вплинути на свого сина та інших осіб, аби ті відмовилися від претензій на авторські права на полотна відомого митця

Народний депутат VIII скликання і ексрадник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол заперечує інформацію про те, що його родина має стосунок до авторських прав на полотна народного художника України Івана Марчука. Це його свіжа реакція на публікацію «Главкома».

«Мене й мого сина звинувачують у тому, чого ми ніколи не робили. Заявляю чітко і публічно: ні я, ні моя родина не маємо жодного стосунку до прав на картини Івана Марчука. Це легко перевірити в будь-якому реєстрі», – сьогодні написав експолітик у Facebook, повідомляє «Главком».

скріншот допису Михайла Апостола у Facebook

Водночас під дописом Апостола залишив свої коментарі інший народний депутат VII-VIII скликань і юрист Віталій Карпунцов. Він розмістив сканкопію ліцензійного (авторського) договору, яку оприлюднив «Главком». У документі стоять підписи п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

«Пане Михайло, вчиніть гідно! Переконайте Вашого сина і Ваших друзів визнати позовні вимоги Івана Марчука у суді. І той «липовий» сторічний ліцензійний договір, де є Ваше прізвище «Апостол» тільки імʼя сина – буде лише сумною згадкою. Пан Іван Степанович – людина при памʼяті і здоровому глузді, що б не мололи не доброзичливці, і сам Геній визначить, що робити з його доробком», – звернувся Карпунцов до ексколеги по парламенту.

скріншот Facebook-сторінки Михайла Апостола

У відповідь пан Апостол коротко написав: «Приїдьте в Україну і зробимо все це разом. Ви проконсультуєте».

Письмова перепалка між колишніми нардепами далі продовжилася. Зокрема, Карпунцов підтвердив, що наразі надає консультацію (ймовірно, він мав на увазі художника Марчука – «Главком»). Також колишній обранець знову закликав Апостола «залишити в спокої» художника і не принижувати «ні своє прізвище, ні репутацію України».

скріншот Facebook-сторінки Михайла Апостола

На що Михайло Апостол вкотре заперечив: «Я не маю жодного відношення до суду. Якби ви були юристом, то б про це знали».

Нагадаємо, що 5 грудня «Главком» випустив розслідування, у якому розповів деталі судового спору між 90-річним легендарним художником Іваном Марчуком та чотирма особами, які з 2020 року володіють авторськими правами на його картини. Митець просить Феміду визнати недійсним відповідний ліцензійний договір, де серед підписантів згадується син екснардепа Ігор Апостол.

Згідно з умовами договору, Іван Марчук надав чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на всі свої картини терміном на… 100 років! За це митець нібито отримав… 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди! Ба більше: нові власники картин «потурбувалися» про художника – передбачили для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів митця $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізовано за $120 тис. на благодійному аукціоні.