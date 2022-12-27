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Україна вимагає виключити російську фігуристку із номінантів на престижну нагороду

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна вимагає виключити російську фігуристку із номінантів на престижну нагороду
Щербакова виявилася єдиною росіянкою серед номінантів
фото з відкритих джерел

Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) обурена номінуванням російської фігуристки Анни Щербакової на премію Міжнародної спілки ковзанів

Федерація фігурного катання України звернулася до Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) із закликом виключити росіянку Анну Щербакову зі списку претенденток на премію Skating Awards. Про це повідомляє «Главком».

Нагорода вручається найціннішому фігуристу року, а Щербакова виявилася єдиною росіянкою серед номінантів.

«Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) обурена номінуванням російської фігуристки Анни Щербакової на премію Міжнародної спілки ковзанів Skating Awards і просить керівництво ISU відреагувати на ганебний факт і виключити зі списку номінантів представницю країни, яка веде кровопролитну війну проти України.

З відповідним листом до президента ISU Кім Чже Йоля від імені спортсменів, тренерів, офіційних осіб та членів УФФК звернувся президент української федерації Михайло Макаров.

Ще одне звернення – до голови Комісії атлетів ISU Еріка Редфорда направила Комісія атлетів УФФК, яку очолює відома фігуристка Ганна Хниченкова», – йдеться у заяві УФФК.

Україна вимагає виключити російську фігуристку із номінантів на престижну нагороду фото 1

Церемонія вручення ISU Skating Awards відбудеться 5 лютого 2023 року.

18-річна Щербакова пропускає першу половину сезону-2022/2023, оскільки відновлюється після травми коліна. Влітку вона перенесла операцію у Німеччині.

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Теги: премія фігурне катання Анна Щербакова

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