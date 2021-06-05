Колишній футболіст «Мілана» через расизм вкоротив собі життя

Тіло 20-річного гравця знайшли в його квартирі. Він хотів залишити професійний спорт

Колишній півзахисник молодіжної команди «Мілана» Сеїд Візін покінчив життя самогубством. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, тіло 20-річного футболіста знайшли в його квартирі в місті Ночера-Інферіоре. Повідомляється, що Візін важко переживав через прояви расизму в повсякденному житті. На похоронах спортсмена зачитали лист, який він написав в 2019 році і розіслав деяким своїм друзям і психотерапевту.

«Куди б я не йшов, де б я не був, я відчуваю за спиною важкі погляди людей, сповнені скепсису, упередженості, відрази і переляку», – писав футболіст.

Візін виріс в італійській родині, яка усиновила його в дитячому віці. У 2014 році його запросили в «Мілан», звідки він в 2016 році перейшов в «Беневенто». Нещодавно футболіст заявив, що хоче піти з професійного спорту.