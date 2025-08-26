Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Наступним суперником нашої збірної стане Польща

Українці завершили основний раунд чемпіонату на третій позиції в групі

Молодіжна збірна України розгромною перемогою завершила виступи в груповому раунді чемпіонату світу-2025 з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Матч з аутсайдером групи мав для «синьо-жовтих» принципове значення в контексті боротьби за плей-оф. Після перемог над Аргентиною (3:1) та Індонезією (3:2) команді Сергія Капелуся було достатньо обіграти Туніс з будь-яким рахунком для фінішу в топ-4.

Увесь перший сет у лідерах провела Україна, забезпечивши відрив у 12 очок (25:13). Складнішою для «синьо-жовтих» вийшла друга партія, проте ривок у другій половині дозволив команді здобути відрив у сім балів (25:18).

Найменший розрив між командами був у третьому сеті – із семи очок Туніс скоротив відставання до підсумкових п'яти (20:25). Перемога у трьох партіях принесла Україні максимальні три очки та путівку до плейоф чемпіонату.

Найрезультативнішим у складі України став діагональний Максим Тонконог – 12 набраних очок. Ще по 10 розіграшів за «синьо-жовтих» виграли центральний блокувальник Микола Куц та діагональний Олександр Бойко.

Молодіжний ЧС-2025. 3-й тур

Туніс – Україна – 0:3 (13:25, 18:25, 20:25)

Після перемоги над Тунісом та поразки аргентинців від Італії в паралельній зустрічі (0:3) українці завершили основний раунд чемпіонату на третій позиції в групі. Наступним суперником збірної стане Польща, у матчі середи, 27 серпня (початок — о 12:00).

Турнірна таблиця

  1. Італія – 5 перемог (5 матчів), 15 очок (15:1 за сетами)
  2. Франція – 4 перемоги (5), 12 очок (13:5)
  3. Україна – 3 перемоги (5), 8 очок (10:9)
  4. Аргентина – 2 перемоги (5), 5 очок (8:11)
  5. Індонезія – 1 перемога (5), 5 очок (7:13)
  6. Туніс – 0 перемог (5), 0 очок (1:15)

Україна вперше кваліфікується до раунду плей-оф на молодіжному чемпіонаті світу.

За попереднього формату «синьо-жовті» брали участь у розіграші 2017 року, але після першого групового раунду потрапили до втішного мінітурніру за 9-16 місця.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на чемпіонаті світу-2025 – у другому турі на тайбрейку поступилась Японії.

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жіноча збірна України з волейболу вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення для дебютної участі в Лізі націй
29 липня, 14:39
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19
На міжнародній арені Сергій Євстратов отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році
Зв’язуючий збірної України з волейболу Євстратов перейшов до чемпіонів Чехії
12 серпня, 17:38
Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
13 серпня, 14:18
«Білогір'я» змушене перенести тренувальний збір у Тулу
Російський волейбольний клуб через обстріли достроково завершив збори у Білгороді
15 серпня, 15:28
Перший матч на чемпіонаті світу 2025 року жіноча збірна України проведе проти чинних чемпіонок світу – Сербії
Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
20 серпня, 12:09
Україна вперше за 8 років грає у фінальній частині молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Україна перемогою розпочала молодіжний чемпіонат світу з волейболу
21 серпня, 17:16
Протягом років поширюється теорія, що 25-річна спортсменка насправді є чоловіком
Зірка в'єтнамського волейболу відмовилася грати на чемпіонаті світу через гендерний тест
22 серпня, 18:16
У заключному матчі групового етапу жіночого Україна зіграє проти Камеруну
Чемпіонат світу з волейболу: жіноча збірна України дала бій одному з фаворитів
Вчора, 16:35

Новини

Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Азербайджан
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Азербайджан
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
Працівники стадіону «ПСЖ» намагалася вигнати військового з українським прапором
Працівники стадіону «ПСЖ» намагалася вигнати військового з українським прапором
Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу
Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
19K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
4985
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2625
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
2367
У небі над Україною помічено незвичайне явище

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua