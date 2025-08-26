Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу

Українці завершили основний раунд чемпіонату на третій позиції в групі

Молодіжна збірна України розгромною перемогою завершила виступи в груповому раунді чемпіонату світу-2025 з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Матч з аутсайдером групи мав для «синьо-жовтих» принципове значення в контексті боротьби за плей-оф. Після перемог над Аргентиною (3:1) та Індонезією (3:2) команді Сергія Капелуся було достатньо обіграти Туніс з будь-яким рахунком для фінішу в топ-4.

Увесь перший сет у лідерах провела Україна, забезпечивши відрив у 12 очок (25:13). Складнішою для «синьо-жовтих» вийшла друга партія, проте ривок у другій половині дозволив команді здобути відрив у сім балів (25:18).

Найменший розрив між командами був у третьому сеті – із семи очок Туніс скоротив відставання до підсумкових п'яти (20:25). Перемога у трьох партіях принесла Україні максимальні три очки та путівку до плейоф чемпіонату.

Найрезультативнішим у складі України став діагональний Максим Тонконог – 12 набраних очок. Ще по 10 розіграшів за «синьо-жовтих» виграли центральний блокувальник Микола Куц та діагональний Олександр Бойко.

Молодіжний ЧС-2025. 3-й тур

Туніс – Україна – 0:3 (13:25, 18:25, 20:25)

Після перемоги над Тунісом та поразки аргентинців від Італії в паралельній зустрічі (0:3) українці завершили основний раунд чемпіонату на третій позиції в групі. Наступним суперником збірної стане Польща, у матчі середи, 27 серпня (початок — о 12:00).

Турнірна таблиця

Італія – 5 перемог (5 матчів), 15 очок (15:1 за сетами) Франція – 4 перемоги (5), 12 очок (13:5) Україна – 3 перемоги (5), 8 очок (10:9) Аргентина – 2 перемоги (5), 5 очок (8:11) Індонезія – 1 перемога (5), 5 очок (7:13) Туніс – 0 перемог (5), 0 очок (1:15)

Україна вперше кваліфікується до раунду плей-оф на молодіжному чемпіонаті світу.

За попереднього формату «синьо-жовті» брали участь у розіграші 2017 року, але після першого групового раунду потрапили до втішного мінітурніру за 9-16 місця.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на чемпіонаті світу-2025 – у другому турі на тайбрейку поступилась Японії.