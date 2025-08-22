Зірка в'єтнамського волейболу відмовилася грати на чемпіонаті світу через гендерний тест

Чемпіонат світу лише стартував, а перший скандал уже вибухнув

Головна зірка збірної В’єтнаму з волейболу Нгуєн Тхі Біч Туєн була у заявці на чемпіонат світу, але в останній момент відмовилася їхати на турнір, пославшись на особисті причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на volleyball.ua.

Місцеві ЗМІ стверджують, що справжня причина відсутності Біч Туєн на найважливішій події в історії в’єтнамського волейболу криється у питаннях, пов’язаних із її статтю. Протягом років поширюється теорія, що 25-річна спортсменка насправді є чоловіком.

У 2023 році вона мала пройти гендерне тестування на вимогу одного зі спонсорів чемпіонату країни, але відмовилася. Тоді національна волейбольна спільнота згуртувалася навколо зірки та підтримала її. Відтоді Біч Туєн час від часу відмовляється виступати за збірну В’єтнаму – грає хіба що на континентальних турнірах, де гендерних тестів немає.

На чемпіонаті світу їй довелося б пройти перевірку. Зовсім нещодавно на молодіжному чемпіонаті світу U21 двоє гравців збірної В’єтнаму не пройшли тест і були дискваліфіковані, а в чотирьох матчах за їхньої участі команді зарахували технічні поразки.

«Причина моєї відмови – не відсутність бажання виступати, а нові вимоги FIVB, що стосуються допуску спортсменів до змагань. Для мене спорт – це не лише суперництво, а й повага та чесність. Я вважаю, що ці нові правила недостатньо прозорі й не забезпечують тієї справедливості, на яку заслуговують спортсмени. Кожен має змагатися в умовах рівності та взаємної поваги. Щоб зберегти свою репутацію та уникнути можливих наслідків для команди, я вирішила знятися з турніру», – заявила Біч Туєн.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з волейболу зазнала першої поразки на чемпіонаті світу. У другому поєдинку на турнірі українці поступилися Італії.

Перший сет Україна програла з рахунком 20:25. «Синьо-жовтим» вдалося відіграти відставання у чотири очки всередині партії, однак згодом італійці знову здобули перевагу і виграли її.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Євгеній Бойко – 10 очок.

Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. Другий тур

Італія – Україна 3:0 (25:20, 25:23, 28:26)

Турнірна таблиця групи D