Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві
Збірна України радіє успіху на чемпіонаті в Дубліні
Фото: EuroHockey

В Дубліні збірна зупинилася за крок від «золота» свого дивізіону

Чоловіча збірна України з хокею на траві відібралася до олімпійського кваліфікаційного турніру перед Іграми 2024 року. Відбулося це за підсумками чемпіонату Європи-2023 в другому дивізіоні.

Україна незмінно виступає в другому дивізіоні з 2011 року, вигравши до того «золото» в третьому дивізіоні 2009-го. Цього року турнір серед вісімки європейських збірних приймав ірландський Дублін.

Україна виграла два з трьох матчів групового раунду: проти Португалії (6:3) та Чехії (5:1) і посіла в групі друге місце й пройшла до фінальної четвірки. Першою сходинкою наші хлопці поступилися лише господарям з Ірландії (в очному матчі: 0:7).
Потім Україна здолала у півфіналі італійців, пройшовши у фінал за підсумками серії післяматчевих булітів.

В матчі за «золото» Україна вдруге зійшлася з ірландцями. І хоча наша команда вела в рахунку до останньої чверті (2:1), пропустила за 15 хвилин чотири шайби та поступилася 2:5.

Тепер статусі однієї з двох найсильніших команд дивізіону Україна відібралася на олімпійські кваліфікаційні турніри, які в січні проходитимуть в Іспанії та Пакистані. Українці потраплять до вісімки команд в одному з двох кваліфікаційних турнірів. Для виходу на Олімпіаду збірна муситиме фінішувати в трійці призерів.

Україна також вперше виборола медалі другого дивізіону чемпіонату Європи з хокею на траві. Досі в доробку збірної були два «золото» на рівні третього дивізіону.

Джерело
Теги: Олімпіада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хардан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані
На сайті президента з’явилась петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи
Вчора, 15:48
Анна Смірнова зі своїм братом-окупантом
Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову
Сьогодні, 00:53
Перемога в Еквадорі принесла українському тенісистові $10840 призових і 75 рейтингових очок.
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Сьогодні, 12:56

Новини

Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві
Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)
Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову
Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
43K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
33K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
30K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
6894
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту