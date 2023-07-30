Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві

В Дубліні збірна зупинилася за крок від «золота» свого дивізіону

Чоловіча збірна України з хокею на траві відібралася до олімпійського кваліфікаційного турніру перед Іграми 2024 року. Відбулося це за підсумками чемпіонату Європи-2023 в другому дивізіоні.

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Україна незмінно виступає в другому дивізіоні з 2011 року, вигравши до того «золото» в третьому дивізіоні 2009-го. Цього року турнір серед вісімки європейських збірних приймав ірландський Дублін.

Україна виграла два з трьох матчів групового раунду: проти Португалії (6:3) та Чехії (5:1) і посіла в групі друге місце й пройшла до фінальної четвірки. Першою сходинкою наші хлопці поступилися лише господарям з Ірландії (в очному матчі: 0:7).

Потім Україна здолала у півфіналі італійців, пройшовши у фінал за підсумками серії післяматчевих булітів.

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В матчі за «золото» Україна вдруге зійшлася з ірландцями. І хоча наша команда вела в рахунку до останньої чверті (2:1), пропустила за 15 хвилин чотири шайби та поступилася 2:5.



Тепер статусі однієї з двох найсильніших команд дивізіону Україна відібралася на олімпійські кваліфікаційні турніри, які в січні проходитимуть в Іспанії та Пакистані. Українці потраплять до вісімки команд в одному з двох кваліфікаційних турнірів. Для виходу на Олімпіаду збірна муситиме фінішувати в трійці призерів.

Україна також вперше виборола медалі другого дивізіону чемпіонату Європи з хокею на траві. Досі в доробку збірної були два «золото» на рівні третього дивізіону.