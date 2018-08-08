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    Україна йде шостою в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту

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    Андрій Говоров - Україна йде шостою в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту
    Андрій Говоров

    В активі українських спортсменів шість золотих нагород

    Збірна України посідає шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту, який приймають Берлін і Глазго.

    За підсумками шести змагальних днів українці виграли шість золотих, 10 срібних і дві бронзові медалі.

    Перше місце як і раніше займає збірна Росії, на рахунку якої 20 золотих, 12 срібних і 10 бронзових медалей.

    Друге місце займають британці, а трійку лідерів замикають італійці.

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    Нагадаємо, що 7 серпня українці взяли дві медалі у спортивній ходьбі, стільки ж нагород наші спортсмени завоювали в синхронному плаванні.

    Також золоту медаль у плаванні здобув Андрій Говоров.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Андрій Говоров Збірна України
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