Городинець приніс Україні другу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби

Для чемпіона Європи-2024 п'єдестал став першим на такому рівні

Український стрілець Максим Городинець став бронзовим призером світової першості з кульової стрільби у єгипетському Каїрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Після першого змагального дня кваліфікації Максим Городинець та Володимир Пастернак перебували у топ-6 змагань швидкострільного малокаліберного пістолета (25 метрів), що давало надію на фінал. Проте, до вирішальної стадії зумів потрапити лише чемпіон Європи-2024 Городинець, який нарешті реабілітувався за невдалу спробу на попередньому Чемпіонаті світу та непотрапляння до фіналу Олімпіади-2024.

Фінал був неймовірно напруженим і драматичним, з постійними змінами лідерів. На старті тон задали француз Клемен Бесаге, індієць Аніш та новачок на міжнародному рівні китаєць Ні Чжисінь, які вибили всі п'ять пострілів. Городинець розпочав із чотирьох влучань, тоді як німці Олівер Гайс та Емануель Мюллер мали по три. Після перших двох серій (10 пострілів) Ні Чжисінь був єдиним, хто не мав промахів (10/10), тоді як Городинець мав 8 влучань. Навіть після першої стадії (15 пострілів) китаєць лідирував із 14 влучаннями, тоді як Городинець, Бесаге та Аніш йшли поруч.

У першій серії на вибування першим завершив змагання німець Олівер Гайс. Наступна серія стала критичною для китайця Ні Чжисіня: три промахи опустили його на п'яте місце, і він вибув, не потрапивши до перестрілки з усіма чотирма суперниками. У боротьбу за медалі всі чотири стрільці – Бесаге, Аніш, Мюллер та Городинець – підходили з однаковим результатом у 20 балів. Після того, як Емануель Мюллер вибив лише 2/5 у вирішальній серії, Максим Городинець гарантував собі медаль разом із Клеменом Бесаге. Мюллер та Аніш змушені були боротися у перестрілці за збереження місця, і переможцем вийшов індієць Аніш. У підсумку українець із результатом 30 влучань став третім.

У перестрілці за срібло та бронзу кращим виявився Аніш, який у другій перестрілці виграв 4-2 у Мюллера, а у четвертій з аналогічним рахунком здобув перемогу над Городинцем. Максим, який у цій серії влучив лише двічі, фінішував третім. Перемогу у фіналі та золоту медаль виборов Клемен Бесаге, який завдяки стабільній стрільбі створив відрив і забезпечив собі титул Чемпіона світу.

Це його перша в кар'єрі індивідуальна медаль чемпіонату світу в олімпійському виді стрільби, що є чудовим досягненням. Після фіналу новоспечений бронзовий призер сказав: «Це була перша медаль чемпіонату світу, я багато готувався і насолоджувався цим фіналом. Я дуже щасливий, що мені це вдалося. Я знаю, що це перша індивідуальна медаль, але це навіть не було моєю головною метою, бо я хочу олімпійську медаль».

Нагадаємо, що Україна у перший змагальний день здобула бронзову медаль у командній першості у стрільбі з довільного пістолета (50 м). До її складу увійшли Віктор Банькін, Павло Коростильов та Олег Омельчук.