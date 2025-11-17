Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Для Павла Коростильова ця світова першість стала особливо успішною

Павло тріумфував у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м

У заключний день світової першості з кульової стрільби, що проходить в єгипетському Каїрі, український спортсмен Павло Коростильов піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Павло тріумфував у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м.

Програма змагань складалася з двох етапів – трьох серій стрільби на точність та трьох серій швидкої стрільби. Українець був найкращим у частині на точність, де набрав 291 очко. У швидкій стрільбі його показник – 293 очки.

Підсумковий результат Павла – 584-29x. Саме завдяки більшій кількості потраплянь у «десятку» українець випередив представника Індії Гурпріта Сінгха, який мав стільки ж очок, але менше влучань у центр (584 – 18x). Бронзову медаль здобув француз Ян П’єр Луї Фрідрічі.

Для Павла Коростильова ця світова першість стала особливо успішною: він здобув уже третю нагороду у Каїрі та 12-ту медаль на чемпіонатах світу загалом.

Раніше на подіум підіймалися:

  • Олег Омельчук, Віктор Банькін і Павло Коростильов – у командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м,
  • Павло Коростильов – у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м,
  • Максим Городинець – у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Павло Коростильов кульова стрільба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для національної дефлімпійської збірної України це будуть дев’яті літні Дефлімпійські ігри
177 українських спортсменів візьмуть участь у Дефлімпіаді-2025
13 листопада, 16:34
Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
11 листопада, 13:52
Городинець посів третє місце у фіналі профільної для себе дисципліни – стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 метрів
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
10 листопада, 14:48
Дегтярьов у соцмережах розповів про унікальний кримський клімат
Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим
3 листопада, 15:43
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
28 жовтня, 23:03
Ткач завершив сезон серед найкращих спортсменів Європи у швидкісному скелелазінні
Ткач став бронзовим призером Кубка Європи зі скелелазіння 2025 року
27 жовтня, 18:08
Сімон визнала факти крадіжок
Суд визнав десятиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у справі про шахрайство
24 жовтня, 17:42
Росіяни і білоруси пропустять Паралімпіаду-2026
Чи виступлять росіяни і білоруси на Паралімпіаді-2026? МПК зробив офіційну заяву
23 жовтня, 19:02
Росію підтримали Білорусь, Венесула, КНДР
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
21 жовтня, 19:24

Новини

Українки стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів
Українки стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: за кого вболівати українцям у заключних матчах
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: за кого вболівати українцям у заключних матчах
Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua