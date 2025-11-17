Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби

Для Павла Коростильова ця світова першість стала особливо успішною

У заключний день світової першості з кульової стрільби, що проходить в єгипетському Каїрі, український спортсмен Павло Коростильов піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Павло тріумфував у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м.

Програма змагань складалася з двох етапів – трьох серій стрільби на точність та трьох серій швидкої стрільби. Українець був найкращим у частині на точність, де набрав 291 очко. У швидкій стрільбі його показник – 293 очки.

Підсумковий результат Павла – 584-29x. Саме завдяки більшій кількості потраплянь у «десятку» українець випередив представника Індії Гурпріта Сінгха, який мав стільки ж очок, але менше влучань у центр (584 – 18x). Бронзову медаль здобув француз Ян П’єр Луї Фрідрічі.

Для Павла Коростильова ця світова першість стала особливо успішною: він здобув уже третю нагороду у Каїрі та 12-ту медаль на чемпіонатах світу загалом.

Раніше на подіум підіймалися:

Олег Омельчук, Віктор Банькін і Павло Коростильов – у командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м,

Павло Коростильов – у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м,

Максим Городинець – у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.