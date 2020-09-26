Україна завоювала повний комплект медалей на старті Кубка світу з веслування на каное



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Лузан із прапором України Свтілина - Федерація каное України

Другий день змагань Кубка світу приніс українцям три медалі

Веслувальники збірної України завоювали повний комплект медалей у другий день Кубка світу в Сегеді (Угорщина).

Рахунок медалям збірної України в Сегеді-2020 відкрила Людмила Лузан, яка представляє Полтавську область – срібна медаль на дистанції 200 м. До останніх метрів вона боролася за перемогу з чемпіонкою світу-2019 – американкою Невін Харрісон. Судді довго розглядали фотофініш. У підсумку – 0,02 на користь суперниці. 45,77 проти 45,79.

Відзначимо, що ці часові показники – в числі кращих в історії на цій дистанції. Кращий час, ніж у дуету лідерів Сегеду-2020, був у канадки Лоранс Венсан-Лапойнт на переможних для неї чемпіонатах світу в Рачіце-2017 (45,478 при попутному 0,88 м/с) і Монтемор-у-Велью-2018 (45,567; 0,3 м/с).

Друга медаль також дісталася Лузан. Але тепер «золото» на дистанції 500 м. Українка на +3,6 с випередила найближчого переслідувача – 2:05,29 хв.

«В першу чергу, це перемога над собою. Враховуючи наскільки я додала у порівнянні з попереднім роком, наскільки я відчула в себе силу. Я дійсно зрозуміла, шо ніколи неможна в себе зневірюватися. Треба вірити! І працювати. І тоді все вийде. Немає нічого неможливого. В мене зараз є велике бажання працювати ще більше. І наступного року на Олімпіаді гідно представити нашу Україну», - наголосила Лузан.

Представники Полтавщини Дмитро Янчук і Тарас Міщук стали призерами на дистанції 500 м, лише 0,07 с поступившись срібним медалістам.

Джерело: Федерація каное України