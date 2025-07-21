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Україна – Франція: стало відоме місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Франція: стало відоме місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Незабаром УАФ оголосить про початок продажу квитків на гру відбору ЧС-2026 Україна – Франція

Гра Франція – Україна відбудеться 5 вересня

Домашній поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу з футболу проти Франції, який заплановано на 5 вересня, збірна України проведе у Вроцлаві на «Тарчинський Арена Вроцлав». Про це повідомляє «Главком».

Арена, на якій наша команда грала вже тричі, вміщує 45105 глядачів і є рідною для місцевого клубу «Шльонськ».

Саме тут синьо-жовті 9 вересня 2023 року в межах групового раунду відбору Євро-2024 з голом Олександра Зінченка розійшлися миром (1:1) зі збірною Англії, 26 березня 2024 року у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 завдяки влучним ударам Віктора Циганкова та Михайла Мудрика здолали Ісландію (2:1), а 14 жовтня 2024 року в матчі Ліги націй розписали мирову із чехами (1:1), коли єдиний м’яч у складі нашої команди з пенальті провів Артем Довбик.

Незабаром УАФ оголосить про початок продажу квитків на гру відбору ЧС-2026 Україна – Франція.

Збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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