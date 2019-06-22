Золото Сапсай, два срібла і бронза: українські самбістки виблискують на Європейських іграх



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Анастасія Сапсай не програла в трьох сутичках жодного бала НОК

З майстрів українського самбо медалі поки здобувають лише жінки

Наймедалеємкішим для української збірної в перший повноцінний змагальний день ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь) стало самбо. Скарбничка нашої команди поповнилася відразу чотирма медалями — золотом Анастасії Сапсай, сріблом Анастасії Новикової і Олени Сайко, а також бронзою Наталії Смаль.

Черкащанка Анастасія Сапсай, яка представляє абсолютну вагову категорію понад 80 кг, розпочала з розгромної перемоги 9:0 над Каріною Стефанович із Литви. У півфіналі Сапсай не менш впевнено поборола білоруску Катерину Калюжну — 5:0. У фіналі з Елене Кебадзе з Грузії Анастасія тріумфувала 4:0, принісши перше золото збірній із самбо і третю медаль найвищої проби своїй країні на других Європейських іграх загалом. Додамо, що у 2017 і 2018 роках Сапсай була чемпіонкою Європи. Іншими словами, зараз Анастасія довела статус найсильнішої на континенті.

З других Європейських ігор поспіль повертається зі сріблом 32-річна борчиня з Івано-Франківщини Олена Сайко, яка виступає в категорії до 64 кг. У чвертьфіналі вона перемогла 1:0 іспанку Марію Кабас, у півфіналі — 5:1 італійку Алісе Перін. У фіналі Олена боролася з росіянкою Єкатєріною Онопрієнко. «Не скутуйся, працюй вільніше! Сміливіше! Працюй сама!», - підбадьорював підопічну впродовж сутички тренер Євген Бондарук. Та марно. Впоратися з технічнішою суперницею Сайко попри весь свій досвід не змогла.

23-річній представниці Івано-Франківщини Анастасії Новиковій (вагова категорія до 48 кг) для потрапляння у фінал було достатньо виграти одну сутичку. У чвертьфіналі вона перемогла 2:0 Цветеліну Цветанову, а півфінал пройшла без боротьби, оскільки вірменка Асія Лалазарян знялася через травму. В фінальній сутичці Новикова поступилася 0:2 Єлєні Бондарєвій з РФ. Так чи інакше, Анастасія повертається додому зі сріблом Європейських ігор, що є непоганим доповненням до нагороди такого ж достоїнства на чемпіонаті світу-2017 і трьох медалей чемпіонатів Європи різних років.

Єдиною з українок перемогти росіянку в перший змагальний день змогла чемпіонка світу 2015 і 2016 років Наталія Смаль (до 72 кг), яка теж представляє Івано-Франківськ. У чвертьфіналі Наталія здолала 2:1 Ґаліну Амбарцумян. Шлях до золота начебто виглядав відкритим, однак у півфіналі Смаль поступилася 0:2 майбутній чемпіонці, білорусці Анжелі Жилінській. У підсумку замість фіналу повноцінного довелося 36-річній українці боротися за бронзу. З завданням Наталія впоралася відмінно, здолавши 4:0 румунку Лорену-Александру Поделенцкі.

Також росіянці Тетяні Казенюк поступилася в 1/4 фіналу вагової категорії до 56 кг Наталія Ільків.

Українські самбісти-чоловіки у перший змагальний день виступили невдало. З чотирьох вагових категорій, які розігрували медалі цього дня, наші борці були представлені лише у двох. Там близьким до нагороди був 26-річний черкащанин Андрій Болобан. Але він, перемігши у першій сутичці 9:1 білоруса Олексія Степанкова, спершу у півфіналі поступився 0:3 майбутньому чемпіонові, грузину Давіті Лоріашвілі, а потім у сутичці за третє місце програв 2:3 молдованину Денису Тачію. Іван Пилип’як (до 57 кг) поступився у чвертьфіналі 1:10 Максимові Манукяну з Вірменії.

Боротьба в решті дев’яти вагових категорій у самбо продовжиться завтра.

Нагадаємо, що раніше дві золотих нагороди збірній України на ІІ Європейських іграх принесли дзюдоїсти. Дарина Білодід перемогла в категорії до 48 кг, а Георгій Зантарая — у вазі до 66 кг.