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    Європейські ігри-2019

    Жіноча збірна України 3х3 перемогла Іспанію на Євроіграх

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    Збірна України з баскетболу 3х3 - Жіноча збірна України 3х3 перемогла Іспанію на Євроіграх
    Збірна України з баскетболу 3х3
    ФБУ

    Наші дівчата здобули другу перемогу в групі

    Україна – Іспанія – 17:15

    Україна: Космач (2), Рульова (12), Юркевичус (1), Спітковська (2).

    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Іспанії в матчі групового етапу Європейських ігор – 17:15.

    Цього разу українки грали вчотирьох. З чемпіонату світу до них долучилася Євгенія Спітковська. То ж команда могла розраховувати на ротацію під час поєдинку.

    Вирішальними стали заключні секунди. За рівного рахунку 14:14 наші дівчата змогли вирвати перемогу. Вирішальний внесок зробила срібна призерка перших Євроігор Ганна Рульова – 12 очок.

    Відтак наша команда має дві перемоги в двох матчах. За середньою результативністю ми другі в групі. У вирішальному поєдинку збірна України зіграє проти Естонії, яка очолює групу. Початок о 13:15.

     
    UKR
    Україна
    ESP
    Іспанія
    1 очко
    5 / 10 (50%)
    6 / 22 (27%)
    2 очка
    6 / 12 (50%)
    4 / 11 (36%)
    Очки з гри
    11 / 22 (50%)
    10 / 33 (30%)
    Штрафні
    0 / 2 (0%)
    1 / 1 (100%)
    Фоли
    4
    5
    Група DМВПСО
    EST
    Естонія
    		 2 1 1 17.50
    UKR
    Україна
    		 2 2 0 15.50
    ESP
    Іспанія
    		 2 1 1 15.00
    LAT
    Латвія
    		 2 0 2 7.00
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