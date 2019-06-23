Жіноча збірна України 3х3 перемогла Іспанію на Євроіграх
Наші дівчата здобули другу перемогу в групі
Україна – Іспанія – 17:15
Україна: Космач (2), Рульова (12), Юркевичус (1), Спітковська (2).
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Іспанії в матчі групового етапу Європейських ігор – 17:15.
Цього разу українки грали вчотирьох. З чемпіонату світу до них долучилася Євгенія Спітковська. То ж команда могла розраховувати на ротацію під час поєдинку.
Вирішальними стали заключні секунди. За рівного рахунку 14:14 наші дівчата змогли вирвати перемогу. Вирішальний внесок зробила срібна призерка перших Євроігор Ганна Рульова – 12 очок.
Відтак наша команда має дві перемоги в двох матчах. За середньою результативністю ми другі в групі. У вирішальному поєдинку збірна України зіграє проти Естонії, яка очолює групу. Початок о 13:15.
|Група D
|М
|В
|П
|СО
|2
|1
|1
|17.50
|2
|2
|0
|15.50
|2
|1
|1
|15.00
|2
|0
|2
|7.00