Жіноча збірна України 3х3 перемогла Іспанію на Євроіграх



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Збірна України з баскетболу 3х3 ФБУ

Наші дівчата здобули другу перемогу в групі

Україна – Іспанія – 17:15

Україна: Космач (2), Рульова (12), Юркевичус (1), Спітковська (2).

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Іспанії в матчі групового етапу Європейських ігор – 17:15.

Цього разу українки грали вчотирьох. З чемпіонату світу до них долучилася Євгенія Спітковська. То ж команда могла розраховувати на ротацію під час поєдинку.

Вирішальними стали заключні секунди. За рівного рахунку 14:14 наші дівчата змогли вирвати перемогу. Вирішальний внесок зробила срібна призерка перших Євроігор Ганна Рульова – 12 очок.

Відтак наша команда має дві перемоги в двох матчах. За середньою результативністю ми другі в групі. У вирішальному поєдинку збірна України зіграє проти Естонії, яка очолює групу. Початок о 13:15.

1 очко 5 / 10 (50%) 6 / 22 (27%)

2 очка 6 / 12 (50%) 4 / 11 (36%)

Очки з гри 11 / 22 (50%) 10 / 33 (30%)

Штрафні 0 / 2 (0%) 1 / 1 (100%)

Фоли 4 5