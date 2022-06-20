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    Україна здобула другу медаль на Чемпіонаті світу з водних видів спорту

    Українські синхроністки показали другий результат у змаганні дуетів - Україна здобула другу медаль на Чемпіонаті світу з водних видів спорту
    Українські синхроністки показали другий результат у змаганні дуетів
    фото: instagram.com/alekseeva_v29

    Сестри Алексіїви здобули срібну медаль чемпіонату світу

    Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який триває в Будапешті. Про це повідомляє НОК України.

    21-річні українки з результатом 91,8617 бала здобули «срібло» з артистичного плавання у технічному дуеті.

    Золоті нагороди вибороли представниці Китаю Люї Ван та Цяньї Ван (93,7536). «Бронзу» отримали Ейріні Александрі та Анна-Марія Александрі (Австрія).

    Марина та Владислава Алексіїви здобули свою першу нагороду в кар’єрі на рівні чемпіонатів світу — ЧС у Будапешті для них є дебютним в кар’єрі. Раніше вони виграли п’ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.

    Для України це друга нагорода на цьому турнірі. Раніше ще одне срібло завоювала Марта Федіна.

    Зазначимо, що змагання відбуваються у Будапешті.

    Теги: спорт водні види спорту чемпіонат світу плавання Україна
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    Україна здобула другу медаль на Чемпіонаті світу з водних видів спорту