Україна здобула другу медаль на Чемпіонаті світу з водних видів спорту

Сестри Алексіїви здобули срібну медаль чемпіонату світу

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який триває в Будапешті. Про це повідомляє НОК України.

21-річні українки з результатом 91,8617 бала здобули «срібло» з артистичного плавання у технічному дуеті.

????????????‍Владислава та Марина Алексіїви вперше в кар’єрі стають срібними медалістками чемпіонату світу в дуеті, а саме у технічній програмі, і приносять збірній України з артистичного плавання другу нагороду світової першості у Будапешті.

Вітаємо

@FINABudapest2022 pic.twitter.com/mR1b4UqsXe — НОК України (@OlympicUA) June 19, 2022

Золоті нагороди вибороли представниці Китаю Люї Ван та Цяньї Ван (93,7536). «Бронзу» отримали Ейріні Александрі та Анна-Марія Александрі (Австрія).

Марина та Владислава Алексіїви здобули свою першу нагороду в кар’єрі на рівні чемпіонатів світу — ЧС у Будапешті для них є дебютним в кар’єрі. Раніше вони виграли п’ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.

Для України це друга нагорода на цьому турнірі. Раніше ще одне срібло завоювала Марта Федіна.

Зазначимо, що змагання відбуваються у Будапешті.