«Шахтар» вийшов до Ліги конференцій, здолавши «Серветт» 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Матч-відповідь проти «Серветта» був напруженим
Переможний гол на 113-й хвилині забив форвард Кауан Еліас

Донецький «Шахтар» вийшов до основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, перемігши швейцарський «Серветт» в додатковий час. Після нічиєї 1:1 в першому матчі, «гірники» здобули перемогу з рахунком 2:1, передає «Главком».

Свій шлях у єврокубках «Шахтар» розпочав з Ліги Європи, де здолав фінський «Ільвес» (6:0 за сумою двох матчів) та турецький «Бешикташ». Однак у третьому раунді кваліфікації «гірники» поступилися грецькому «Панатінаїкосу» в серії пенальті (3:4), перейшовши таким чином до Ліги конференцій.

Матч-відповідь проти «Серветта» був напруженим. Перший тайм закінчився без голів. На початку другої половини зустрічі Ліліан Нжо вивів швейцарців уперед (53-тя хвилина). «Шахтар» зрівняв рахунок на 70-й хвилині завдяки пенальті, яке реалізував Кевін. Основний час завершився з рахунком 1:1, і команди перейшли в овертайм.

Переможний гол на 113-й хвилині забив форвард Кауан Еліас, який технічно обіграв кількох захисників і приніс команді вольову перемогу.

Жеребкування основного раунду Ліги конференцій відбудеться 29 серпня. Україна матиме в турнірі двох представників: окрім «Шахтаря», туди також пройшло «Динамо», яке вибуло з кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» завершило свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій, програвши італійській «Фіорентині» з рахунком 2:3 у виїзному матчі. Таким чином, український клуб не зміг пройти раунд плей-оф, поступившись за сумою двох матчів 2:6, пише «Главком».

Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся». Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а на 14-й хвилині Олександр Андрієвський подвоїв перевагу, забивши видовищний гол. Проте, у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися. На 78-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці матчу, за три хвилини, італійці забили ще двічі. Голи Луки Раньєрі на 86-й хвилині та Едіна Джеко на 89-й хвилині принесли «Фіорентині» перемогу з рахунком 3:2.

До слова, у четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

