Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
Наша команда у складі 36 спортсменів здобула 50 медалей

За нагороди чемпіонату Європи з хортингу змагалися 365 атлетів з 19 країн

Збірна України з хортингу стала першою у командному заліку чемпіонату Європи у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Наша команда у складі 36 спортсменів здобула 50 медалей (31 золотих, 9 срібних, 10 бронзових нагород) у трьох розділах: двобій, форма, показовий виступ (дорослі, юніори, кадети, старші юнаки, юнаки, молодші юнаки).

За нагороди чемпіонату Європи з хортингу змагалися 365 атлетів з 19 країн. Друге місце у загальнокомандному заліку посіла збірна Італії, та третьому місці – команда Франції.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

