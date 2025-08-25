Головна Спорт Новини
Україна здобула п'ять нагород на чемпіонаті світу з боротьби U20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна здобула п'ять нагород на чемпіонаті світу з боротьби U20
Янковський у поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 130 кг переміг Марданова з Азербайджану

Жіноча збірна України зібрала повний комплект медалей чемпіонату світу U20

Бронзовою медаллю завершили українські борці виступ на чемпіонаті світу U20 у болгарському місті Самоков. Про це повідомляє «Главком».

Іван Янковський у поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 130 кг переміг Мазаіма Марданова з Азербайджану – 8:0.

Загалом на чемпіонаті світу U20 з трьох видів боротьби українці здобули 5 нагород:

Жіноча збірна зібрала повний комплект медалей:

  • «Золото»: Надія Соколовська (76 кг).
  • «Срібло»: Анастасія Польська (53 кг).
  • «Бронза»: Ірина Борисюк (65 кг).

Борці-класики завоювали дві медалі:

  • «Золото»: Єгор Якушенко (97 кг).
  • «Бронза»: Іван Янковський (130 кг)

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

