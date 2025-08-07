Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Захисники України знищили окупанта 18 червня 2025 року

Комбу-Доржу Ооржак був «майстром спорту Росії» зі спортивної боротьби

Захисники України знищили окупанта та титулованого російського спортсмена – Комбу-Доржу Ооржака. Про це повідомляє «Главком».

Комбу-Доржу Ооржак народився 4 січня 1991 року. Був «майстром спорту Росії» зі спортивної боротьби та неодноразовим переможцем та призером першостей та чемпіонатів Республіки Тива, Сибірського федерального округу.

Крім того, він був переможцем Всеросійських змагань зі спортивної (вільної) боротьби, неодноразововим призером міжнародного турніру серед кадетів в м. Красноярську, чемпіоном Сибірського федерального округу зі спортивної (вільної) боротьби 2024 року, призером першості Росії, а також чемпіонату Європи серед кадетів з сумо в Швейцарії.

Окупант Ооржак керував безпілотними літальними апаратами. Був рядовим Ленінградського військового округу, 15-го танкового полку, 69-ї мотострілецької дивізії. 

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що захисники України знищили окупанта 18 червня 2025 року у боях за населені пункти Демидівка (Білгородської області) та Гоптарівка (Курської області).

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Теги: Білгород Курщина росія війна окупанти вільна боротьба

