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    Україна здобула п’яту медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону

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    Катерина Бех і Анна Кривоно сьогодні фінішували четвертою і третьою відповідно - Україна здобула п’яту медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону
    Катерина Бех і Анна Кривоно сьогодні фінішували четвертою і третьою відповідно
    Biathlon.com.ua

    Чергову медаль нашій команді принесла Анна Кривонос

    Україна здобула свою п’яту загалом і четверту в юніорському розряді медаль чемпіонату світу з літнього біатлону, який триває у білоруських Раубичах.

    Бронзу в гонці переслідування здобула Анна Кривонос, а Катерина Бех, яка виграла срібло у спринті, стала четвертою.

    А ось бронзовий призер спринтерської гонки серед юніорів Юрій Ситник у переслідуванні завалив стрільбу і став лише 35-м. Найкращим серед українців у цій гонці був Євген Івченко, котрий фінішував на дев’ятому місці.

    Чемпіонат світу з літнього біатлону. Раубичі (Білорусь)

    Юніорки. Гонка переслідування

    1. Юанмен Чу (Китай) - 23.56,7 (0 + 0 + 0 + 1)
    2. Анастасія Ґореєва (Росія) - +11,7 (1 + 1 + 1 + 0)
    3. Анна Кривонос (Україна) - +21,7 (0 + 0 + 0 + 1)
    4. Катерина Бех (Україна) - +22,9 (2+0+0+1)
    ...
    12.  Анна Коваленко (Україна) - +2.29,2 (1+0+1+1)
    21.  Любов Кипяченкова (Україна) - +2.58,7 (0+0+0+1)
    32. Валерія Дмитренко (Україна) - +4.03,8 (2+1+0+2)

    Юніори. Гонка переслідування

    1.  Дмитро Лазовський  - 26.04,2 (1+2+1+1)
    2.  Микита Лобастов (Білорусь) - +19,8 (2+0+0+1)
    3.  Ігор Маліновскій (РФ) - +29,1 (0+2+0+0)
    ...
    9.  Євген Івченко (Україна) - +1.32,9 (1+0+0+1)
    11.  Владислав Романчич (Україна) - +1.42,9 (1+0+0+0)
    18.  Руслан Бригадир (Україна) - +2:20,9 (1+2+1+1)
    24.  Олександр Пономаренко (Україна) - +3.03,8 (1+1+0+1)
    29.  Роман Боровик (Україна) - +3.24,7 (2+1+2+0)
    35.  Юрій Ситник - +4:09,9 (1+2+3+1)

     Читайте також: Срібло у дівчат, бронза у хлопців: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з літнього біатлону
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