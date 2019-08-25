Україна здобула п’яту медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону
Чергову медаль нашій команді принесла Анна Кривонос
Україна здобула свою п’яту загалом і четверту в юніорському розряді медаль чемпіонату світу з літнього біатлону, який триває у білоруських Раубичах.
Бронзу в гонці переслідування здобула Анна Кривонос, а Катерина Бех, яка виграла срібло у спринті, стала четвертою.
А ось бронзовий призер спринтерської гонки серед юніорів Юрій Ситник у переслідуванні завалив стрільбу і став лише 35-м. Найкращим серед українців у цій гонці був Євген Івченко, котрий фінішував на дев’ятому місці.
Чемпіонат світу з літнього біатлону. Раубичі (Білорусь)
Юніорки. Гонка переслідування
1. Юанмен Чу (Китай) - 23.56,7 (0 + 0 + 0 + 1)
2. Анастасія Ґореєва (Росія) - +11,7 (1 + 1 + 1 + 0)
3. Анна Кривонос (Україна) - +21,7 (0 + 0 + 0 + 1)
4. Катерина Бех (Україна) - +22,9 (2+0+0+1)
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12. Анна Коваленко (Україна) - +2.29,2 (1+0+1+1)
21. Любов Кипяченкова (Україна) - +2.58,7 (0+0+0+1)
32. Валерія Дмитренко (Україна) - +4.03,8 (2+1+0+2)
Юніори. Гонка переслідування
1. Дмитро Лазовський - 26.04,2 (1+2+1+1)
2. Микита Лобастов (Білорусь) - +19,8 (2+0+0+1)
3. Ігор Маліновскій (РФ) - +29,1 (0+2+0+0)
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9. Євген Івченко (Україна) - +1.32,9 (1+0+0+1)
11. Владислав Романчич (Україна) - +1.42,9 (1+0+0+0)
18. Руслан Бригадир (Україна) - +2:20,9 (1+2+1+1)
24. Олександр Пономаренко (Україна) - +3.03,8 (1+1+0+1)
29. Роман Боровик (Україна) - +3.24,7 (2+1+2+0)
35. Юрій Ситник - +4:09,9 (1+2+3+1)