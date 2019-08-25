Україна здобула п’яту медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону



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Катерина Бех і Анна Кривоно сьогодні фінішували четвертою і третьою відповідно Biathlon.com.ua

Чергову медаль нашій команді принесла Анна Кривонос

Україна здобула свою п’яту загалом і четверту в юніорському розряді медаль чемпіонату світу з літнього біатлону, який триває у білоруських Раубичах.

Бронзу в гонці переслідування здобула Анна Кривонос, а Катерина Бех, яка виграла срібло у спринті, стала четвертою.

А ось бронзовий призер спринтерської гонки серед юніорів Юрій Ситник у переслідуванні завалив стрільбу і став лише 35-м. Найкращим серед українців у цій гонці був Євген Івченко, котрий фінішував на дев’ятому місці.

Чемпіонат світу з літнього біатлону. Раубичі (Білорусь)

Юніорки. Гонка переслідування

1. Юанмен Чу (Китай) - 23.56,7 (0 + 0 + 0 + 1)

2. Анастасія Ґореєва (Росія) - +11,7 (1 + 1 + 1 + 0)

3. Анна Кривонос (Україна) - +21,7 (0 + 0 + 0 + 1)

4. Катерина Бех (Україна) - +22,9 (2+0+0+1)

...

12. Анна Коваленко (Україна) - +2.29,2 (1+0+1+1)

21. Любов Кипяченкова (Україна) - +2.58,7 (0+0+0+1)

32. Валерія Дмитренко (Україна) - +4.03,8 (2+1+0+2)

Юніори. Гонка переслідування

1. Дмитро Лазовський - 26.04,2 (1+2+1+1)

2. Микита Лобастов (Білорусь) - +19,8 (2+0+0+1)

3. Ігор Маліновскій (РФ) - +29,1 (0+2+0+0)

...

9. Євген Івченко (Україна) - +1.32,9 (1+0+0+1)

11. Владислав Романчич (Україна) - +1.42,9 (1+0+0+0)

18. Руслан Бригадир (Україна) - +2:20,9 (1+2+1+1)

24. Олександр Пономаренко (Україна) - +3.03,8 (1+1+0+1)

29. Роман Боровик (Україна) - +3.24,7 (2+1+2+0)

35. Юрій Ситник - +4:09,9 (1+2+3+1)