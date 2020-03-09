Україна здобула сім золотих нагород на етапі Світової серії з синхронного плавання



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Марта Федина - головна тріумфаторка паризьких змагань Укрінформ

Найяскравіше персонально виступила Марта Федина

Українська збірна здобула сім золотих нагород на етапі Світової серії FINA з артистичного плавання в Парижі.

Найліпше виступила Марта Федина. На її рахунку – дві золоті медалі в сольних виступах. У технічній програми Марта набрала 89,6571 балів і обійшла росіянку Аліну Мантуленко. В довільній програмі Федина (91,8000 бала) також посіла перше місце, випередивши американку Аніту Альварес.

Ще два золота Федина здобула в парі з Анастасією Савчук. Українки стали найсильнішими у довільній і технічній програмі дуетів. У фіналах українки показали свій клас, двічі залишивши своїх головних суперників позаду – сестри-близнючки з Франції Шарлотта і Лора Трембл виграли срібло, а Аніта Альварес та Лінді Шредер зі США бронзу.

Крім цього, ще три золота Україна виборола в командних змаганнях. У командному змаганні вільним стилем українські спортсменки продемонстрували відмінний результат, набравши 94,6000 балів. Незважаючи на підтримку вболівальників, Франції довелося задовольнятися лише сріблом (88,6667 балів). Бронзова медаль дісталася Ізраїлю з програмою, яку оцінили в 84,5333 бали.

У фіналі гайлайту наші дівчата фінішували першими з результатом в 92,8333 бали, а Фінляндія отримала срібло з 68,9333 балами.

У вільній комбінації Україна знову стала найкращою (93,8000 бали).

Завдяки такому врожайному фіналу українська збірна фінішувала першою в загальному медальному заліку, маючи в активі сім золотих медалей з десяти можливих.

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