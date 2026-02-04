Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах НБА

У грі НБА «Юта» Святослава Михайлюка обіграла «Індіану» 131:122. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як зіграв Михайлюк

Святослав Михайлюк вдруге залишився в запасі, зіграв 20 хвилин, набрав 18 очок (3/3 двоочкові, 4/6 триочкові), зробив 3 підбирання, 1 перехоплення.

18 очок – це четвертий за результативністю матч Михайлюка в цьому сезоні. Найбільше – 28 очок – він набрав у листопаді проти Детройта.

Загалом Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах (41 у старті), граючи в середньому 24.0 хвилин, набираючи 8.8 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі.

Інші матчі українських легіонерів

Свій найкращий матч за «Реал» зіграв Олексій Лень – його клуб поступився в Євролізі «Панатінайкосу» 81:82. Олексій Лень відіграв 17 хвилин, набрав 18 очок (5/6 двоочкові, 8/10 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

В Єврокубку чорногорська «Будучность» виграла у німецького «Ульма» 103:90. Олександр Ковляр зіграв 16 хвилин, набрав 2 очки (2/4 штрафні), віддав 2 передачі при 1 втраті.

У Північно-європейській баскетбольній лізі «Капфенберг Буллз» програв німецькому «Міттельдойчеру» 89:98. Віталій Зотов провів на майданчику 32 хвилини, набрав 18 очок (0/3 двоочкові, 6/8 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач при 4 втратах і 5 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)