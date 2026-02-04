Головна Спорт Новини
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах НБА
Михайлюк зіграв 20 хвилин, набрав 18 очок, зробив 3 підбирання

У грі НБА «Юта» Святослава Михайлюка обіграла «Індіану» 131:122. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як зіграв Михайлюк

Святослав Михайлюк вдруге залишився в запасі, зіграв 20 хвилин, набрав 18 очок (3/3 двоочкові, 4/6 триочкові), зробив 3 підбирання, 1 перехоплення.

18 очок – це четвертий за результативністю матч Михайлюка в цьому сезоні. Найбільше – 28 очок – він набрав у листопаді проти Детройта.

Загалом Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах (41 у старті), граючи в середньому 24.0 хвилин, набираючи 8.8 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі.

Інші матчі українських легіонерів

Свій найкращий матч за «Реал» зіграв Олексій Лень – його клуб поступився в Євролізі «Панатінайкосу» 81:82. Олексій Лень відіграв 17 хвилин, набрав 18 очок (5/6 двоочкові, 8/10 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

В Єврокубку чорногорська «Будучность» виграла у німецького «Ульма» 103:90. Олександр Ковляр зіграв 16 хвилин, набрав 2 очки (2/4 штрафні), віддав 2 передачі при 1 втраті.

У Північно-європейській баскетбольній лізі «Капфенберг Буллз» програв німецькому «Міттельдойчеру» 89:98. Віталій Зотов провів на майданчику 32 хвилини, набрав 18 очок (0/3 двоочкові, 6/8 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач при 4 втратах і 5 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Перемога дозволила клубу Пустового відірватись від зони вильоту
Пустовий допоміг «Андоррі» здобути важливу перемогу в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
1 лютого, 14:15
«Будучность» українця Ковляра здоубла чергову перемогу
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
28 сiчня, 14:59
Команда Коваль впевнено обіграла «Флориду Гейторс
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
27 сiчня, 10:31
Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
20 сiчня, 12:28
Шульга в сезоні відіграв вже 22 матчі, в середньому граючи 32.9 хвилин, набираючи 14.2 очка
Українець Шульга набрав 10 очок у грі G-Ліги
19 сiчня, 10:29
Лукашов відіграв 21 хвилину, набрав 5 очок, зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення
Лукашов дебютував за новий клуб у Латвійсько-естонській лізі
14 сiчня, 07:47
GGBET – новий титульний партнер Федерації баскетболу України
GGBET – новий титульний партнер Федерації баскетболу України
13 сiчня, 18:37
Юркевічус зібрала 13 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
13 сiчня, 11:14
Після завершення кар'єри гравця Устименко присвятив себе роботі з молоддю
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
11 сiчня, 00:29

