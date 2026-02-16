Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Пустовий зіграв 15 хвилин, набрав 9 очок, зробив 3 підбирання, 2 передачі, 1 блок

Українські легіонери провели чергові поєдинки за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як зіграв Пустовий

Капітан чоловічої збірної України Артем Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії» 75:107 в матчі чемпіонату Іспанії.

Пустовий зіграв 15 хвилин, набрав 9 очок (4/5 двоочкові, 1/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі, 1 блок при 3 фолах та 2 втратах.

Поєдинки інших легіонерів

В іншому матчі «Реал» обіграв Унікаху 96:92. Олексій Лень провів на майданчику майже 7 хвилин, набрав 4 очка (1/1 двоочкові, 2/2 штрафні) при 1 втраті.

В другому дивізіоні Іспанії «Ов'єдо» поступилось «Паленсії» 61:76. Данііл Шеліст відіграв 20 хвилин, набрав 4 очка (1/4 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 2 підбирання, 1 передачу, 3 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Ще в одному матчі другого дивізіону Іспанії Мелілья програла Обрадойро 70:92. Павло Крутоус за 4 хвилини на майданчику нічим не відзначився.

В Адріатичній лізі «Будучность» програла «Партизану» 82:98. Олександр Ковляр зіграв 18 хвилин, набрав 7 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові, 0/2 штрафні), зробив 4 підбирання, 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.

«Задар» грав у чемпіонаті Хорватії, де обіграв «Цедевіту» 84:58. Іван Ткаченко провів на майданчику 28 хвилин, набрав 11 очок (4/5 двоочкові, 1/3 триочкові), зробив 6 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті.

В чемпіонаті Австрії «Капфенберг Буллз» обіграв «Клостернойбург Дюкс» 96:73. Віталій Зотов зіграв 34 хвилини, набрав 16 очок (1/4 двоочкові, 4/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 10 передач, 4 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

«Динамо» Бухарест пробилось до півфіналу Кубка Румунії, обігравши «Вилчу» 84:78. В'ячеслав Бобров в цьому матчі зіграв 25 хвилин, набрав 10 очок (3/3 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/5 штрафні), зробив 7 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 фолах та 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)