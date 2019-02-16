Українці Морозюк та Опанасенко опускають «Фенербахче» в зону вильоту турецької Суперліги



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Українець Микола Морозюк став символом перемог «Різеспора» офіційний сайт «Різеспора»

Великий клуб докотився до того, що може вилетіти з елітоного дивізіону національного чемпіонату

У 22-му турі турецької Суперліги зіграно вже чотири матчі і за їхніми підсумками підсилилися хвилювання вболівальників одного з найлегендарніших клубів країни - стамбульського «Фенербахче».

Команда, яка минулого четверга перемогла в 1/16 фіналу Ліги Європи російський «Зеніт», стала ще на крок ближчою до вильоту з елітного дивізіону.

Сьогодні «Фенер» з такими величинами як Мартін Шкртел, Матьє Вальбуена, Віктор Мозес, Мехмет Топал та Іслам Слімані у складі не зумів переграти вдома «Коньяспор». І то за умови, що гості годину часу грали в меншості - на 33-й хвилині вилучення отримав македонський нападник Адіс Яховіч, який свого часу виступав за полтавську «Ворсклу».

Івуарійський вінґер «Коньї» Матике Фофана забив стамбульцям через три хвилини після того, як його команда опинилася в меншості. У компенсований до основного часу першого тайму час Жаїлсон цей м'яч відіграв, але в другій половині «Фенербахче» пройти оборону суперників не зміг - 1:1.

Цікаво, що в кінцівці гри, замінивши на 84-й хвилині Фофану, оборонятися «Коньяспору» допомагав українець Євген Опанасенко, вихованець запорізького футболу, який зробив собі ім'я в луганській «Зорі».

Ще один український представник у турецькому чемпіонаті, екс-динамівець Микола Морозюк відіграв у складі свого нового клубу «Різеспор» четвертий матч поспіль. Знову всі 90 хвилин і втретє при одній нічиїй команда Миколи перемогла. На цей раз «Різеспор» виграв на виїзді у «Бурсаспора» - 2:0. Морозюк грав на звичному місці правого оборонця.

Таким чином, після 22-х турів «Фенербахче» знаходиться на 15-му, четверому знизу місці, маючи ті ж 24 очки, що й перша команда з зони вильоту - «Анкараґюджю». «Різеспор» після вдалої серії матчів піднявся вже в десятку найсильніших. Правда, 25 набраних очок розслабитися команді Миколи Морозюка не дозволяють.