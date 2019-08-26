Віта Семеренко слідом за сестрою здобула медаль на літньому чемпіонаті світу
Доросла команда повертається додому з двома медалями
У Раубичах (Білорусь) завершився чемпіонат світу з літнього біатлону. До чотирьох медалей серед юніорів додалося дві нагороди сестер Семеренко на дорослому рівні. Першу в спринті здобула Валентина, другу в гонці переслідування – Віта.
При цьому до середини дистанції пасьюту дистанції лідерство утримувала саме Валентина Семеренко. І хоча третього кола новоспечена чемпіонка світу пройшла досить розмірено, не намагаючись рвати темп, на першій стійці її чекало розчарування: чотири промахи – і прощавайте шанси на медаль.
Але в цій ситуації стяг збірної, на час випущений Валею, підхопила Віта Семеренко. Після двох промахів на рубежах в лежці, вона методично підбиралася до лідерів і після чистої стійки на останній відрізок дистанції вирушила третьою, здобувши в результаті бронзу.
Гонка переслідування. Жінки
1. Чжан Янь (Китай) - (0 + 0 + 0 + 1) – 22.40,9
2. Тамара Вороніна (РФ) - (0 + 0 + 0 + 1) - +7,6
3. Віта Семеренко (Україна) - (1 + 1 + 0 + 0) - +9,5
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5. Юлія Журавок (Україна) - (0 + 0 + 1 + 0) - +21,1
8. Анастасія Меркушина (Україна) - (0 + 1 + 0 + 1) - +35,9
9. Дарина Блашко (Україна) - (2 + 1 + 2 + 0) - +36,0
11. Валя Семеренко (Україна) - (1 + 0 + 4 + 0) - +43,1
14. Ольга Абрамова (Україна) - (0 + 0 + 2 + 2) - +1.10,1
Гонка переслідування. Чоловіки
1. Мартін Отченаш (Словаччина) - (0 + 0 + 0 + 0) – 25.21,8
2. Едуард Латипов (РФ) - (2 + 1 + 0 + 2) - +9,9
3. Клемен Бауер (Словенія) - (2 + 1 + 2 + 1) - +14,9
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12. Сергій Семенов (Україна) - (1 + 2 + 1 + 0) - +49,1
32. Андрій Доценко (Україна) - (2 + 1 + 3 + 1) - +2.37,1