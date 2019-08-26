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    Віта Семеренко слідом за сестрою здобула медаль на літньому чемпіонаті світу

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    Віта Семеренко (справа) не залишилася без нагороди чемпіонату світу - Віта Семеренко слідом за сестрою здобула медаль на літньому чемпіонаті світу
    Віта Семеренко (справа) не залишилася без нагороди чемпіонату світу
    Biathlon.com.ua

    Доросла команда повертається додому з двома медалями

    У Раубичах (Білорусь) завершився чемпіонат світу з літнього біатлону. До чотирьох медалей серед юніорів додалося дві нагороди сестер Семеренко на дорослому рівні. Першу в спринті здобула Валентина, другу в гонці переслідування – Віта.

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    При цьому до середини дистанції пасьюту дистанції лідерство утримувала саме Валентина Семеренко. І хоча третього кола новоспечена чемпіонка світу пройшла досить розмірено, не намагаючись рвати темп, на першій стійці її чекало розчарування: чотири промахи – і прощавайте шанси на медаль.

    Але в цій ситуації стяг збірної, на час випущений Валею, підхопила Віта Семеренко. Після двох промахів на рубежах в лежці, вона методично підбиралася до лідерів і після чистої стійки на останній відрізок дистанції вирушила третьою, здобувши в результаті бронзу.

    Гонка переслідування. Жінки

    1. Чжан Янь (Китай) - (0 + 0 + 0 + 1) – 22.40,9
    2. Тамара Вороніна (РФ) - (0 + 0 + 0 + 1) - +7,6
    3. Віта Семеренко (Україна) - (1 + 1 + 0 + 0) - +9,5
    ...
    5. Юлія Журавок (Україна) - (0 + 0 + 1 + 0) - +21,1
    8. Анастасія Меркушина (Україна) - (0 + 1 + 0 + 1) - +35,9
    9. Дарина Блашко (Україна) - (2 + 1 + 2 + 0) - +36,0
    11. Валя Семеренко (Україна) - (1 + 0 + 4 + 0) - +43,1
    14. Ольга Абрамова (Україна) - (0 + 0 + 2 + 2) - +1.10,1

    Гонка переслідування. Чоловіки

    1. Мартін Отченаш (Словаччина) - (0 + 0 + 0 + 0) – 25.21,8
    2. Едуард Латипов (РФ) - (2 + 1 + 0 + 2) - +9,9
    3. Клемен Бауер (Словенія) - (2 + 1 + 2 + 1) - +14,9
    ...
    12. Сергій Семенов (Україна) - (1 + 2 + 1 + 0) - +49,1
    32. Андрій Доценко (Україна) - (2 + 1 + 3 + 1) - +2.37,1

     Читайте також: Срібло у дівчат, бронза у хлопців: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з літнього біатлону
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