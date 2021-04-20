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    Українці зіграли один проти одного в НБА. Переміг досвід

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    Олексій Лень потужно проводить сезон - Українці зіграли один проти одного в НБА. Переміг досвід
    Олексій Лень потужно проводить сезон
    Фото з відкритих джерел

    «Вашингтон» Леня завдав поразки «Оклахомі» і зробив крок до плей-оф

    В НБА зіграли між собою «Вашингтон» Алекса Леня та «Оклахома» Святослава Михайлюка. Обидва українці брали участь у матчі і набрали, відповідно, 9 та 11 очок. Перемогли «Візардс» - 119:107. Цей успіх став для «Вашингтона» п’ятим поспіль поспіль і він наблизився до зони плей-оф. Разом з «Чикаго», який на восьмій позиції, команда Леня має в активі 24 перемоги, але у «Буллз» трохи краща різниця очків.

    «Оклахома», в свою чергу, продовжує падіння. З реального претендента на вихід до плей-оф «Тандер» перетворилися на хлопчиків для биття. Вони програли 11 матчів поспіль і 14-ть з 15-ти останніх. З такими показниками «Оклахома» вже на 13 сходинці у Західній конференції і без шансів піднятися на прохідне восьме.

    Нещодавно Алекс Лень став найрезультативнішим українцем в НБА.

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      Теги: НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк
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