Українці зіграли один проти одного в НБА. Переміг досвід

«Вашингтон» Леня завдав поразки «Оклахомі» і зробив крок до плей-оф

В НБА зіграли між собою «Вашингтон» Алекса Леня та «Оклахома» Святослава Михайлюка. Обидва українці брали участь у матчі і набрали, відповідно, 9 та 11 очок. Перемогли «Візардс» - 119:107. Цей успіх став для «Вашингтона» п’ятим поспіль поспіль і він наблизився до зони плей-оф. Разом з «Чикаго», який на восьмій позиції, команда Леня має в активі 24 перемоги, але у «Буллз» трохи краща різниця очків.

«Оклахома», в свою чергу, продовжує падіння. З реального претендента на вихід до плей-оф «Тандер» перетворилися на хлопчиків для биття. Вони програли 11 матчів поспіль і 14-ть з 15-ти останніх. З такими показниками «Оклахома» вже на 13 сходинці у Західній конференції і без шансів піднятися на прохідне восьме.

Нещодавно Алекс Лень став найрезультативнішим українцем в НБА.



